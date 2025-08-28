Slušaj vest

Centralna izborna komisija BiH zakazala je za danas sednicu na kojoj će se razmatrati raspisivanje i održavanje prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske.

Sednica je zakazana za 13 časova, a na dnevnom redu je Predlog odluke o zaključivanju Centralnog biračkog spiska za izbor predsednika Republike Srpske sa stanjem na dan 27. avgusta u ponoć. Iz Dodikovog kabineta poručuju da nikakvih izbora neće biti, građani će reći svoje na referndumu 25. oktobra.

Više na ovu temu za Kurir rekao je Ivan Begić.

Begić uživo iz Banjaluke: Čak i ako CIK raspiše izbore, njih će biti gotovo nemoguće održati Izvor: Kurir televizija

- Milorad Dodik i dalje svakodnevno dolazi na posao u Palati republike, drži sastanke, a dao je i predlog za novog mandatara. Sednica centralne izborne komisije biće održana u 13h u Sarajevu, nakon čega će u 14h predsednica CIK-a se obratiti javnosti i izneti detalje o prevremenim izborima u Republici Srpskoj - kaže Begić.

On dodaje da će biti teško, gotovo nemoguće održati ispite ukoliko ih CIK zaista raspiše, a ovi izbori treba da se održe do novembra.

- Kada CIK raspiše izbore, logistiku treba da uradi Republička izborna komisija Republike Srpske, kao i niz drugih institucija koji moraju sprovesti te izbore na licu mesta, odnosno ljudi koji bi ujutru otključali škole, postavili kutije, kako bi policija obezbedila javni red i mir, što su iz kabinera predsednika republike, ali i Vlade, kao i svih koalicionih stranaka kategorično odbili - kaže Begić.

On je podsetio i na odluku da će 25. oktobra biti održan referendum sa pitanjem "Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog suda BiH izrečene protiv predsednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsedniku RS?"

- Referendum će dati snažan vetar u leđa vlasti koja će moći da izađe u javnost i kaže da su pitali narod koji daje legitimitet Miloradu Dodiku i nisu za održavanje izbora u Republici Srpskoj - kaže Begić.

Begić navodi da je ocena analitičara da nikome nije u cilju kriza, svi svakodnevno šalju poruke mira i rada na ekonomskim pitanjima:

- RS je zagledana u Beograd i sluša Srbiju, ponavlja da je bitna ekonomija a ne sukobi i razmirnice. Postoje dva scenarija po analitičarima, jedno je održavanje izbora na kojoj bi stranka Milorada Dodika mogla da predloži kandidata koji bi odneo pobedu, a drugi scenario je da se spreče izbori - kaže Begić.

