Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Savo Minić održaće konsultacije sa predstavnicima akademske zajednice i Savezom opština i gradova Srpske.

ATV navodi da će se Minić sastati sa rektorima univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu Radoslavom Gajaninom i Milanom Kulićem.

Savo Minić
Foto: MILAN OBRADOVIC/BETAPHOTO

Nešto kasnije će imati sastanak i sa predstavnicima Omladinskog saveta Republike Srpske.

Razgovaraće i sa delegacijom Unije studenata Srpske i predstavnicima Srba iz Federacije BiH.

(Kurir.rs/ATV)

