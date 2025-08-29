Nastavak konsultacija o sastavu nove vlade Republike Srpske, mandatar Savo Minić se sastaje se više delegacija
SUSRET I SA SRBIMA IZ FEDERACIJE BIH
MINIĆ NASTAVLJA KONSULTACIJE ZA SASTAV NOVE VLADE RS: Sastanci mandatara sa predstavnicima akademske zajednice i Savezom opština i gradova Srpske (FOTO, VIDEO)
Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Savo Minić održaće konsultacije sa predstavnicima akademske zajednice i Savezom opština i gradova Srpske.
ATV navodi da će se Minić sastati sa rektorima univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu Radoslavom Gajaninom i Milanom Kulićem.
Foto: MILAN OBRADOVIC/BETAPHOTO
Nešto kasnije će imati sastanak i sa predstavnicima Omladinskog saveta Republike Srpske.
Razgovaraće i sa delegacijom Unije studenata Srpske i predstavnicima Srba iz Federacije BiH.
(Kurir.rs/ATV)
