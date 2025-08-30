Bosna i Hercegovina
ITALIJANKA PREMIINULA U HERCEGOVINI! Strašna tragedija, reanimacija trajala 40 minuta
Kako su naveli iz Hercegovačke gorske službe spašavanja (HGSS) Čitluk - Međugorje, u 12:20 sati primili su poziv da se na Križevcu, na drugoj stanici, nalazi ženska osoba bez svesti.
- Na teren smo izašli žurno sa deset spasioca i dva medicinska tehničara iz Marijine pomoći Međugorje. Poziv je zahtevao hitnu reakciju zbog same informacije da je osoba bez svesti. Dolaskom na drugu stanicu zatekli smo osobu bez svesti i bez znakova života. Nakon skoro 40 minuta neprekidne reanimacije, lekari Hitne pomoći Čitluk su, nažalost, konstatovali smrt - naveli su iz HGSS-a Čitluk - Međugorje.
Nakon završenog policijskog uviđaja izvršen je transport u podnožje Križevca, gde je telo preminule osobe predato pogrebnom preduzeću.
