Kako su naveli iz Hercegovačke gorske službe spašavanja (HGSS) Čitluk - Međugorje, u 12:20 sati primili su poziv da se na Križevcu, na drugoj stanici , nalazi ženska osoba bez svesti .

- Na teren smo izašli žurno sa deset spasioca i dva medicinska tehničara iz Marijine pomoći Međugorje. Poziv je zahtevao hitnu reakciju zbog same informacije da je osoba bez svesti. Dolaskom na drugu stanicu zatekli smo osobu bez svesti i bez znakova života. Nakon skoro 40 minuta neprekidne reanimacije, lekari Hitne pomoći Čitluk su, nažalost, konstatovali smrt - naveli su iz HGSS-a Čitluk - Međugorje.