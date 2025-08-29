Slušaj vest

Prema optužnici koju je pročitala kantonalna tužiteljka Lorena Musa Šimić, Đozliću se na teret stavlja da je 2. decembra prošle godine u periodu između 17 i 18.45 sati u stanu koji se nalazi u zgradi na adresi Bulevar narodne revolucije br. 13 u kojem je živeo zajedno s oštećenom skoro godinu, tokom žustre svađe s njom, a nakon što je tog dana konzumirao kokain, uzeo poluautomatski pištolj CZ u kojem se nalazilo sedam metaka te se u jednom trenutku približio oštećenoj, okrenut licem u lice, ispalio metak u njenom pravcu, pogodivši je u predelu prednjeg trbušnog zida.

Usled posledica nanošenja povreda tim oružjem, odnosno iskrvarenja, Žmiro je iste večeri podlegla u bolnici Mostar. Uz to, Đozliću se na teret stavljaju i krivična dela neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje, te posedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz KZ FBiH.

Naime, u njegovom stanu su, a što je navedeno u optužnici, uz pištolj iz kojeg je pucao, pronađeni plinski signalni pištolj marke Ekol Tuna, kalibra osam milimetara i 44 komada plinske municije te PVC kesa s belom praškastom materijom mase 0,408 grama koja sadrži psihoaktivnu komponentu kokain.

Đenan Đozlić i Ines Žmiro Foto: Facebook

Obrazloživši dokaze na kojima se zasniva optužnica, Musa Šimić je navela da je Tužilaštvo HNK tokom višemesečne istrage utvrdilo da postoji osnovana sumnja da je optuženi učinio krivična dela opisana u optužnici. To će, navela je, dokazati tokom predstojećeg glavnog pretresa pozivanjem 19 svedoka i 11 veštaka, kao i brojnim materijalnim dokazima. Biće ispitane, dodala je, komšije optuženika i oštećene, koje su u večeri ubistva čule galamu, viku, lavež psa, a koji su dopirali iz stana, kao i svedoci koji su po pozivu optuženog stigli na lice mesta, dok je oštećena davala znakove života i bila pri svesti, te zaposleni Hitne medicinske pomoći, policijski službenici, veštaci koji su obavljali brojna veštačenja.

Optuženi Đozlić koji je doveden iz pritvorske jedinice KPZ-a Mostar izjasnio se da je razumeo optužnicu. Suđenje će biti nastavljeno 17. septembra saslušanjem prvih svedoka.