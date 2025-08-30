Slušaj vest

Prošlog vikenda na zagrebačkom Kvaternikovom trgu dogodio se incident koji je privukao veliku pažnju javnosti.

Dajana Radošljević (30), državljanka Bosne i Hercegovine iz Prijedora gde poseduje kockarnicu, i vlasnica salona lepote u Zagrebu, parkirala je svoj "rendž rover" preblizu tramvajskih pruga, zbog čega je tramvajska linija 11 stala. Sukob sa vozačem brzo je eskalirao u fizički obračun, što su snimili prolaznici.

Snimci objavljeni na internetu prikazuju vozačicu tramvaja kako leži na zemlji dok ga Radošljevićeva napada i zamahuje rukama. Prema rečima svedoka, prvo ga je odgurnula, a zatim udarila.

Policija je reagovala i uhapsila Radošljevićevu 27. avgusta, nakon čega je privedena u Opštinski sud za prekršaje. Tamo je proglašena krivom za niz prekršaja, od nepropisnog parkiranja i prelaska pune trake do fizičkog napada. Sud ju je kaznio sa 790 evra, a presuda je odmah postala pravosnažna.

Kako je potvrđeno u zagrebačkoj policiji, doneta je odluka o prekidu njenog legalnog boravka u Hrvatskoj. Radošljevićevoj je zabranjen ulazak i boravak na teritoriji Evropskog ekonomskog prostora u naredne tri godine, a policija će je prisilno udaljiti iz zemlje.

Ona je sada otkrila šta se to dogodilo kobnog dana i najavljuje žalbu.

Na pitanje zašto je proterana iz Hrvatske odgovara: "Zbog pogrešnog parkiranja".

- To je napravljeno na jedan podmukao, ciničan način. Pozvali su me 27. avgusta u 19.15 sati u V policijsku stanicu na razgovor, a zatim su mi rekli da zbog prekršajnog naloga idem na Oranice da prespavam i da ujutro idem pred sud. Taj isti sud mi je odredio samo prekršajnu kaznu u iznosu od 660 evra i dalje me ni za šta nisu teretili. Izjasnila sam se krivom, rekla da sam se nepropisno parkirala i izvinila se i tu se sve završilo. Nakon toga, isti taj sud me u 11.15 sati pustio, a onda su me, bez da su mi rekli da sam uhapšena ili bilo šta drugo, odveli u V stanicu i tamo držali do 19 sati, tada je došlo do toga da su oni izvukli da sam ja imala saobraćajne prekršaje nepropisnog prarkiranja i jedanput vožnja prekoračene brzine gde je to zastarelo jer se dogodilo 2021. i 2022 - priča ona.

Tvrdi i da apsolutno nije pretukla vozača tramvaja i da je to “previše otišlo u visinu”.

- Dogodilo se to da ja zaista snosim krivicu za nepropisno parkiranje koje je bilo bahato i bezobrazno, međutim, samo je trebalo da odem do najbliže apoteke da uzmem kapi za oko, nepropisno sam se parkirala, pritom me snimalo neko neovlašćeno NN lice, rekla sam da me ne snima, ušla sam u apoteku, izašla, izvinila se svima pa i vozaču, koji je izleteo i udario šakom u retrovizor. Tada sam ja, smatrajući da sam napadnuta, izašla iz auta i reagovala kako sam reagovala. Želim da se vratim tamo i definitivno ću se boriti za pravdu. Smatram da ima mnogo, na primer, Filipinaca i Nepalaca koji rade mnogo gore stvari, a nisu proterani - istakla je ona..

Ovo nije prvi put da se njeno ime pominje u medijima. Ranije je dovođena u vezu sa policijskom akcijom „Roma“, kada je razbijena grupa osumnjičena za proizvodnju i prodaju narkotika. Tada je otkrivena laboratorija za marihuanu, kilogram kokaina i velike količine druge droge, a nezvanično se pominjalo da je Radošljevićeva igrala značajnu ulogu u toj mreži.

Nakon što je puštena iz pritvora, otvorila je salon u Zagrebu, gde je nastavila sa radom i često delila sadržaj iz salona i druženja sa javnim ličnostima na društvenim mrežama.