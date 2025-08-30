Slušaj vest

Džejla se lečila u stomatološkoj ordinaciji „Mekić“ u Sarajevu, koja je u vlasništvu doktora Harisa Mekića. Skoro godinu posle, njen otac Muamer Drapić još čeka brojne odgovore.

- Ona je bila životno ugrožena nakon zahvata, dobila je gnojno zapaljenje zuba i to se slijevalo prema plućima i srcu. Nijedna druga bolnica nema veze s tim. Slagao je da je ona samo kod njega jednom bila, a lečila se i druga kćerka i supruga kod njega. I mlađi i stariji sin su se lečili kod njega. Supruga i dan danas ima komplikacije, starija kćerka je mogla završiti kao i mlađa - počinje ispovest Muamer.

Otkriva da Haris Mekić i dalje radi.

1/7 Vidi galeriju Džejla Drapić Foto: Facebook, Screenshot

- Imam poverenje u rad Tužilaštva, videćemo kako će se dalje odvijati. Dobijam informacije da ga neko štiti, stric mu je uticajan. Mekiću od 2020. godine do ovog slučaja nije urađen niti jedan inspekcijski nadzor, niti redovni niti vanredni. Mekić radi i dalje kao stomatolog s osmehom na licu. Mom zetu je rekao da mu udaramo na egzistenciju.

Muamer dodaje da ni on ni supruga nisu dobro.

- Svaki dan mi je isti posle 11. oktobra, non stop se budim i mislim da sam sanjao i ugledam onda slike na zidu. Supruga pije tri vrste tableta za depresiju, za spavanje, pored onih za bolove, pomišljala je i o samoubistvu, depresivna je, nije joj dobro nikako. U Džejli pronalazim snagu, ne smem da je razočaram.