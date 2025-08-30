Bosna i Hercegovina
DRAMA U BANJALUCI! Napadnuti policajci, više osoba uhapšeno, čuo se i pucanj! (VIDEO)
U banjalučkom naselju Starčevica odigrala se prava drama nakon što su, prema nezvaničnim informacijama, napadnuti policijski službenici.
Uhapšeni su R.J. i njegov sin M.J. dok se za trećim napadačem traga. Očevici navode da se tokom incidenta čuo i pucanj.
Mesto događaja je ograđeno policijskom trakom, a uviđaj je u toku.
"Videla sam veliki broj policijskih vozila. Pričalo se da su neki ljudi napali policajce", rekla je jedna stanarka naselja.
Detalji o povređenima i razlozima napada za sada nisu poznati.
(Kurir.rs/Srpska info)
