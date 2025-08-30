Slušaj vest

U banjalučkom naselju Starčevica odigrala se prava drama nakon što su, prema nezvaničnim informacijama, napadnuti policijski službenici.

Uhapšeni su R.J. i njegov sin M.J. dok se za trećim napadačem traga. Očevici navode da se tokom incidenta čuo i pucanj.

Mesto događaja je ograđeno policijskom trakom, a uviđaj je u toku.

"Videla sam veliki broj policijskih vozila. Pričalo se da su neki ljudi napali policajce", rekla je jedna stanarka naselja.

Detalji o povređenima i razlozima napada za sada nisu poznati.

(Kurir.rs/Srpska info)

Ne propustiteBosna i HercegovinaMINIĆ NASTAVLJA KONSULTACIJE ZA SASTAV NOVE VLADE RS: Sastanci mandatara sa predstavnicima akademske zajednice i Savezom opština i gradova Srpske (FOTO, VIDEO)
Screenshot 2025-08-29 093527.png
Bosna i HercegovinaDODIK NAJAVLJUJE PUT U MOSKVU: Idem da tražim podršku za referendum o nezavisnosti Republike Srpske
Milorad Dodik 3.jpg
Bosna i HercegovinaPREVREMENI IZBORI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE 23. NOVEMBRA: Centralna izborna komisija BiH donela odluku uz četiri glasa "za" i dva "protiv"
cik-bih.jpg
Bosna i Hercegovina"ČAK I DA RAPIŠU IZBORE, BILO BI GOTOVO NEMOGUĆE ODRŽATI IH" Begić uživo iz Banjaluke: Analitičari vide dva moguća scenarija o budućnosti Republike Srpske
Sequence 11.02_14_27_09.Still007.jpg