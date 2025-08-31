Mladić (19) poginuo je u naselju Hodžići jer je ušao u obeleženo minsko polje kako bi vratio koze.
STRAVIČNO!
HOROR U BOSNI! Mladić (19) ušao u MINSKO POLJE da vrati koze! Poginuo na licu mesta! Tragedija u Hodžićima!
Slušaj vest
Policija je navela da im je nesreća prijavljena juče u 17:50 časova, i da je na lice mesta izašao dežurni tužilac koji rukovodi uviđajem.
Mlađi muškarac poginuo je u obeleženomminskom polju u dobojskom naselju Hodžići u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.
Policija je navela da im je nesreća prijavljena juče u 17:50 časova, i da je na lice mesta izašao dežurni tužilac koji rukovodi uviđajem.
Prema nezvaničnim informacijama poginuo je 19-godišnjak koji je ušao u obeleženo minsko polje kako bi vratio koze.
Reaguj
Komentariši