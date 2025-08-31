Slušaj vest

Policija je navela da im je nesreća prijavljena juče u 17:50 časova, i da je na lice mesta izašao dežurni tužilac koji rukovodi uviđajem.

Mlađi muškarac poginuo je u obeleženomminskom polju u dobojskom naselju Hodžići u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Prema nezvaničnim informacijama poginuo je 19-godišnjak koji je ušao u obeleženo minsko polje kako bi vratio koze.

(Kurir.rs/RTRS/Preneo: V.M.)

