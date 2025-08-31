Slušaj vest

U selu Hodžićikod Doboja juče oko 16 sati na brdu Becanj, jednoj od najzagađenijih lokacija zaostalim minama u BiH, dok je vraćao manje stado koza, život je izgubio 19. godišnji mladić Mehmed Hasanamidžić.

On je treća žrtva zaostalih mina iz brojne porodice Hasanamidžić, a pre njega život u minskom polju su izgubili Ešref, njegov stric i strina Šahza. Bez noge je ostao njegov otac Mihret, koji je kasnije preminuo.

Mehmed je pošao da manje stado koza koje je uzgajao sa bratom Mirsadom (28), vrati kući pre mraka. U tom trenutku, eksplodirala je zaostala mina. Ubila je u uskom krugu pet koza, a Mehmeda koji je od mesta eksplozije bio udaljen desetak metara je teško povredila gelerima po glavi i stomaku. Kako ga nije bilo kući, njegov stariji brat Mirsad pošao je da ga traži. Našao ga je 30-tak metara dalje od eksplozije i stada.

Majka Ferida i njen poginuli sin Mehmed Hasanamidžić Foto: Printscreen

- Čim sam čuo eksploziju, potrčao sam da vidim šta se desilo. Prvo što sam pomislio, mina je ubila brata. I jeste. On je, iako teško ranjen, uspeo da dopuzi 30 metara dalje od nesreće. Bio je živ.Krv je šikljala na sve strane, samo što sam ga prevrnuo na leđa, izdahnuo je. Potrčao sam kući da strašnu vest saopštim majci Feridi. Vratio sam se na mesto tragedije, vidim i pet koza koje je mina ubila u krugu od dva-tri metra, neke je ranila. Mi živimo od drva, od stoke, takva nam je sudbina. Mislio sam da ovde nema mina. Kasnije sam video da je uginulo još nekoliko koza od povreda tokom noći. Život pored minskog polja je naša sudbina. Mina je odbila nogu i našem ocu Mihretu, koji je kasnije preminuo. Mi više ne znamo šta je na Becnju deminirano, šta nije - kaže Mirsad Hasanamidžić za portal " Avaza".

Nakon što su demineri u vremenu od 8-9 sati deminirali bezbedan put i ustanovili da je opasnu minu "prom 1" aktivirala koza, dalje istražne radnje će preuzeti policija i tužilac OJT Doboj.

Nikome prilaz mestu eksplozije mine i nakon toga nije bio dozvoljen, jer, kako su kazali demineri, ovo je opasno mesto.

Juče od jutra, porodici koja je izgubila mladića dolaze komšije, rodbina i prijatelji i donose pomoć. Jedan od meštana kaže da bi porodicu Hasanamidžić trebalo iseliti na sigurnije mesto, dok nije pala još koja žrtva.