Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimaju pojačane mere i radnje u cilju nesmetanog odvijanja saobraćaja na putnim pravcima koji su blokirani tretenim vozilima prevoznika koji protestuju zbog neispunjenih zahteva upućenih Ministarstvu transporta i komunikacija BiH.

RTRS prenosi da se saobraćaj na pojedinim pravcima odvija usporeno, ali nema prekida.

- S obzirom da su organizatori protesta najavili blokade putnih pravaca i u narednim danima, apelujemo na iste da vode računa o kretanju hitnih službi (hitne pomoći, vatrogasaca i policije), čije izvršavanje poslova i zadataka zahteva brzo kretanje, jer svaka blokada dovodi u pitanju ljudske živote - ističe se u saopštenju MUP RS.

