Slušaj vest

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimaju pojačane mere i radnje u cilju nesmetanog odvijanja saobraćaja na putnim pravcima koji su blokirani tretenim vozilima prevoznika koji protestuju zbog neispunjenih zahteva upućenih Ministarstvu transporta i komunikacija BiH.

RTRS prenosi da se saobraćaj na pojedinim pravcima odvija usporeno, ali nema prekida.

- S obzirom da su organizatori protesta najavili blokade putnih pravaca i u narednim danima, apelujemo na iste da vode računa o kretanju hitnih službi (hitne pomoći, vatrogasaca i policije), čije izvršavanje poslova i zadataka zahteva brzo kretanje, jer svaka blokada dovodi u pitanju ljudske živote - ističe se u saopštenju MUP RS.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimaju pojačane mere i radnje u cilju nesmetanog odvijanja saobraćaja na putnim pravcima koji su blokirani tretenim vozilima prevoznika koji protestuju zbog neispunjenih zahteva Ministarstva transporta i komunikacija BiH.

Konferencija Milorada Dodika Foto: Videoplus

Saobraćaj se na pojedinim pravcima odvija usporeno, ali nema prekida.

- S obzirom da su organizatori protesta najavili blokade putnih pravaca i u narednim danima, apelujemo na iste da vode računa o kretanju hitnih službi (hitne pomoći, vatrogasaca i policije), čije izvršavanje poslova i zadataka zahtjeva brzo kretanje, jer svaka blokada dovodi u pitanju ljudske živote - ističe se u saopštenju MUP Srpske.

Prevoznike je podržao i Milorad Dodik.

(Kurir.rs/RTRS)

Ne propustiteBosna i Hercegovina"KRV JE ŠIKLJALA NA SVE STRANE" Koza aktivirala minu, mladića pronašao brat: "Čim sam ga prevrnuo na leđa, izdahnuo je" Više članova porodice poginulo od mina!
profimedia0585069488.jpg
Bosna i Hercegovina"RAZNELA GA CELOG, NIŠTA OD NJEGA NIJE OSTALO, BIO MI JE SVE" Potresne reči majke mladića (19) koji je poginuo u minskom polju kod Doboja (FOTO)
ferida.png
Bosna i HercegovinaMINIĆ NASTAVLJA KONSULTACIJE ZA SASTAV NOVE VLADE RS: Sastanci mandatara sa predstavnicima akademske zajednice i Savezom opština i gradova Srpske (FOTO, VIDEO)
Screenshot 2025-08-29 093527.png
Bosna i HercegovinaPREVREMENI IZBORI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE 23. NOVEMBRA: Centralna izborna komisija BiH donela odluku uz četiri glasa "za" i dva "protiv"
cik-bih.jpg
Bosna i HercegovinaUHAPŠEN ELVIR IZ ČIKAGA ZBOG PRETNJI TERORIZMOM U REPUBLICI SRPSKOJ Lisice na ruke mu stavljene po sletanju u Sarajevo, telefonom pretio da će "UBITI I ZAKLATI"
shutterstock_2451018201.jpg