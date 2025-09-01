PROTEST AUTOPREVOZNIKA U BIH ZBOG NEISPUNJENIH ZAHTEVA: Dodik ih podržao, MUP Republike Srpske apeluje da vode računa o kretanju hitnih službi
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimaju pojačane mere i radnje u cilju nesmetanog odvijanja saobraćaja na putnim pravcima koji su blokirani tretenim vozilima prevoznika koji protestuju zbog neispunjenih zahteva upućenih Ministarstvu transporta i komunikacija BiH.
RTRS prenosi da se saobraćaj na pojedinim pravcima odvija usporeno, ali nema prekida.
- S obzirom da su organizatori protesta najavili blokade putnih pravaca i u narednim danima, apelujemo na iste da vode računa o kretanju hitnih službi (hitne pomoći, vatrogasaca i policije), čije izvršavanje poslova i zadataka zahteva brzo kretanje, jer svaka blokada dovodi u pitanju ljudske živote - ističe se u saopštenju MUP RS.
Prevoznike je podržao i Milorad Dodik.
(Kurir.rs/RTRS)