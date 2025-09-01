Slušaj vest

U policiji navode da je slučaj prijavljen jutros u 10.30 časova.

”Policiji je prijavljeno da je maloletnik, u naselju Kreka, u ulici Bosne Srebrene u blizini osnovne škole upotrebom hladnog oružja nanio telesne povrede drugom maloletniku zbog kojih je prevezen u UKC Tuzla gdje je zadržan u Klinici za anesteziju i reanimaciju”, navode u MUP Tuzla.

Dodaju da su policijski službenici izašli na lice mesta i utvrdili da maloletnici nisu učenici škole.

Foto: Shutterstock

”Jedan maloletnik je uhapšen i zadržan u službenim prostorijama. O navedenom je obavešten tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pod čijim nadzorom je izvršen uviđaj na licu mesta”, saopštio je MUP Tuzlanskog kantona.

U policiji naglašavaju da više informacija nisu u mogućnosti da saopšte budući da se radi o maloletnicima.

U incidentu je potvrijeđen maloljetnik rođen 2008. godine koji je zadobio ubod nožem u predelu abdomena.

Maloljetnik priključen na aparate za disanje

U UKC Tuzla navode da je maloljetnik hospitalizovan u Jedinici intezivne nege Klinike za anesteziju i reanimaciju i da se nalazi na aparatu za veštačko disanje.