DEČAK IZBODEN NEDALEKO OD ŠKOLE: Zario mu nož u stomak, dete na aparatu za VEŠTAČKO DISANJE! Uhapšena dva maloletnika zbog napada u Tuzli
U policiji navode da je slučaj prijavljen jutros u 10.30 časova.
”Policiji je prijavljeno da je maloletnik, u naselju Kreka, u ulici Bosne Srebrene u blizini osnovne škole upotrebom hladnog oružja nanio telesne povrede drugom maloletniku zbog kojih je prevezen u UKC Tuzla gdje je zadržan u Klinici za anesteziju i reanimaciju”, navode u MUP Tuzla.
Dodaju da su policijski službenici izašli na lice mesta i utvrdili da maloletnici nisu učenici škole.
”Jedan maloletnik je uhapšen i zadržan u službenim prostorijama. O navedenom je obavešten tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pod čijim nadzorom je izvršen uviđaj na licu mesta”, saopštio je MUP Tuzlanskog kantona.
U policiji naglašavaju da više informacija nisu u mogućnosti da saopšte budući da se radi o maloletnicima.
U incidentu je potvrijeđen maloljetnik rođen 2008. godine koji je zadobio ubod nožem u predelu abdomena.
Maloljetnik priključen na aparate za disanje
U UKC Tuzla navode da je maloljetnik hospitalizovan u Jedinici intezivne nege Klinike za anesteziju i reanimaciju i da se nalazi na aparatu za veštačko disanje.
(Kurir.rs/ATVBl/Preneo: Đ. M.)