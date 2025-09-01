Bosna i Hercegovina
NEZAPAMĆENA DRAMA U DOBOJU! Kamion se zaleteo u masu, ima povređenih!
Slušaj vest
U mestu Poljice kod Doboja došlo je do nesreće u kojoj je povređena jedna osoba.
Osoba je povređena kada je udarilo teretno vozilo, kamion.
- Policijski službenici su obavešteni o događaju i preduzimaju sve potrebne mere i radnje - kazao je Aleksandar Vuković, portparol PU Doboj.
Na Fejsbuk grupi Teretnjaci.ba koja okuplja prevoznike iz BiH objavljeno je da je vozač kamion proleteo kroz masu i povredio dve osobe.
(Kurir.rs/Srpska info)
Reaguj
Komentariši