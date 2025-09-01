Slušaj vest

U mestu Poljice kod Doboja došlo je do nesreće u kojoj je povređena jedna osoba.

Osoba je povređena kada je udarilo teretno vozilo, kamion.

- Policijski službenici su obavešteni o događaju i preduzimaju sve potrebne mere i radnje - kazao je Aleksandar Vuković, portparol PU Doboj.

Na Fejsbuk grupi Teretnjaci.ba koja okuplja prevoznike iz BiH objavljeno je da je vozač kamion proleteo kroz masu i povredio dve osobe.

(Kurir.rs/Srpska info)

