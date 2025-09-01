Slušaj vest

Vukovarsko-sremska policija uhapsila je državljanina Turske (62) zbog napada i povređivanja hrvatskog policajca na graničnom prelazu Bajakovo.

Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku i određen mu je jednomesečni pritvor, saopšteno je iz policije.

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad državljaninom Turske zbog sumnje u počinjeno krivično delo Napad na službenu osobu, navodi se u policijskom saopštenju.

Incident se dogodio 28. avgusta prilikom obavljanja granične kontrole na graničnom prelazu Bajakovo, kada je odbio da preda dokumenta carinskom službeniku radi obavljanja službene radnje. Odbio je i da postupi po komandi policijskih službenika, a potom rukom udario policijskog službenika u telo.

- Radi odbijanja napada na sebe i sprečavanja otpora, policijski službenici su nad 62-godišnjakom upotrebili sredstva prisile, ali on je nastavio da pruža otpor i ugrizao istog policijskog službenika za ruku - navodi se u saopštenju.

Državljanin Turske je doveden je u službene prostorije Stanice granične policije Bajakovo, gde je nad njim sprovedeno istraživanje.

Uz krivičnu prijavu upućenu nadležnom Državnom tužilaštvu, osumnjičeni je u petak, 29. avgusta, predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-sremske.

Policijski službenik je u napadu turskog državljanina zadobio lake telesne povrede.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

