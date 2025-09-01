Slušaj vest

Tužilaštvo Brčko distrikta podiglo je optužnicu protiv 72-godišnje Z. Đ. i njenog 38-godišnjeg sina A. Đ., inače vlasnika kuće u kojoj je u februaru pronađeno 31 dete bez roditeljskog nadzora.

Prema navodima tužilaštva, sin vlasnice se tereti i za bludne radnje te dečiju pornografiju.

Kako su rekli iz Tužilaštva Brčko distrikta, Z. Đ. se na teret stavlja da je počinila krivično delo neovlašćeno bavljenje određenim zanimanjem i zapuštanje i zlostavljanje deteta, u saizvršilaštvu sa sinom A. Đ.

Takođe, kako je pojašnjeno iz brčanskog tužilaštva, A. Đ. se na teret stavlja i izvršenja krivičnih dela iskorišćavanje deteta radi pornografije i bludne radnje nad detetom mlađim od 15 godina.

"S obzirom da je Osnovni sud Brčko distrikta tek zaprimio predmetnu optužnicu, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH moći će da da više informacija u vezi predmetnog slučaja nakon prijema odluke suda po podignutoj optužnici. U odnosu na ranije data saopštenja za javnost, vredi ukazati da je Osnovni sud Brčko distrikta BiH potvrdio i osmu optužnicu protiv roditelja S. O. (43) zbog osnovane sumnje da je grubo zanemarila svoju roditeljsku dužnost zbrinjavanja prema svoje četvero dece", rekli su iz brčanskog tužilaštva.

U februaru je uhapšeno osam osoba, a dve su zadržane u pritvoru. Reč je o vlasnici kuće i njenom sinu.

Do sada je DNK analizom utvrđeno identitet za 25 dece, od 14 roditelja čija su deca pronađena u spornoj kući. Takođe, od ranije je za 18 mališana poznato mesto rođenja.

Takođe, pre nekoliko dana Tužilaštvo Brčko distrikta podiglo je osam optužnica protiv 12 roditelja zbog krivičnog dela zapuštanja dece.

Iz tužilaštva su tada pojasnili i kako je funkcionisalo ilegalno čuvanje dece, iznoseći šokantne detalje, navodeći između ostalog da je čuvanje koštalo i po 300 evra, a vaspitačica je mališane znala i kažnjavati za neposlušnost.