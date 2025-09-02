"KOMŠIJE SU ZNALE ZA OVO, ČAK SU IM DONOSILE HRANU" Stravičan epilog kuće strave u Brčkom: Nad decom vršene bludne radnje, progovorili roditelji mališana
Otkriće 31 deteta u jednoj kući u Brčkom, bez roditelja, dokumenata i osnovnih uslova za život, potreslo je region i otvorilo više pitanja nego što je dalo odgovora.
Dok su javnost i mediji šokirani monstruoznim optužbama, od zlostavljanja do iskorišćavanja dece za pornografiju, postavlja se ključno pitanje, kako je ovako nešto uopšte bilo moguće u 21. veku, usred Evrope?
Na ovu temu uživo iz Banjaluke govorio je Ivan Begić, novinar TOK TV:
- Tužilaštvo Brčkog distrikta je samo po sebi specifično i tu često institucije zakažu. Mi smo bili na terenu, a DNK analizom je utvrđen identitet 25 dece, od 14 roditelja. Deca su rođena širom sveta, u Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Nici, dok se za deo dece ni danas ne zna ni ko su, ni odakle su - kaže Begić.
"Komšije su znale za kuću strave"
Begić kaže da je kroz razgovor sa komšijama saznao da su oni znali za ovu kuću strave, pa da su čak deci donosili i hranu, a deca su se igrala i sa decom iz komšiluka:
- Problem nastaje kada mediji zakopaju šta se tu dešava. Ovakva kuća koja izgleda kao da nema osnovne uslove, je zapravo obdanište za decu. Tu novinari kreću da istražuju i dolazimo do jučerašnjeg epiloga. Podignuta je optužnica protiv 72-godišnje Z. Đ. i njenog sina od 38 godina. Na teret im se stavlja zanemarivanje i zlostavljanje dece, kao i neovlašćenje bavljenje određenom delatnošću. Detalj koji dodatno šokira jeste da su deca imala broje parazite, bili su zapušteni i u nehigijenskom stanju - kaže Begić.
Muškarac (38) optužen za bludne radnje nad decom
Juče je, nakon što su izvršena i ginekološka ispitivanja, i sin žene Z. Đ. optužen za dva krivična dela, iskorišćavanje deteta za pornografiju i bludne radnje nad detetom od manje od 15 godina.
- BiH je kompleksna država, pa je i pravosudni sistem takav. Četiri institucije su direktno uključene u istragu, a ukoliko se pokaže da se radilo o organizovanoj kriminalnoj grupi radi trgovine decom, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će preuzeti slučaj - kaže Begić.
On kaže da je dodatnu sumnju donelo i to što je sama kuća veoma blizu granice sa Hrvatskom, pa samim tim i granici sa Evropskom unijom:
- Sumnja se da su decu uzimali i prodavali na tržište EU. Razgovarali smo sa tužilačkim timovima i njihovim istražiteljima koji su psiholozi i stručni u ovoj oblasti. Kažu da to u BiH nije neka novina, da u porodilištima nestaju deca, pa se i u Republici Srpskoj gubi trag nekoj deci u porodilištima.
Begić dodaje da se javilo i 12 roditelja koji su naveli da su tu ostavljali svoju decu, pa se samo može zamisliti u kakvom stanju su ljudi koji su zaista verovali da je to obdanište:
- Roditelji nisu hteli stati pred kameru, ostavljali su decu dok su bili na poslu. Kažu da su čak i pojedini političari i medijski radnici ostavljali svoju decu tu, plaćali oko 200 evra mesečno njihovo čuvanje, misleći da je zaista u pitanju obdanište - kaže Begić.
