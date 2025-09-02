Od 55 prisutnih poslanika, za izbor Vlade Republike Srpske glasalo ih je 50, dok je jedan poslanik bio protiv.
Narodna skupština Republike Srpske odlučila
REPUBLIKA SRPSKA DOBILA NOVU VLADU: Savo Minić novi premijer
Narodna skupština Republike Srpske izabrala je novu Vladu Srpske.
Na čelu nove Vlade Republike Srpske biće Savo Minić, za koga je glasalo 49 poslanika, dok su dva bila protiv.
Posle kratke pauze koju je dao predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić sledi polaganje svečane zakletve.
