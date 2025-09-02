OVO JE SASTAV NOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Premijer Savo Minić i ministri položili zakletvu
Narodna skupština Republika Srpske izabrala je na večerašnjoj sednici novu Vladu RS.
Novoizabrani premijer Republike Srpske Savo Minić i članovi njegove Vlade položili su večeras svečanu zakletvu pred poslanicima Narodne skupštine, čime je nova izvršna vlast zvanično stupila na dužnost.
Zakletva je položena na posebnoj sednici parlamenta, kojom je predsedavao predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Poslanici opozicije nisu prisustvovali sednici, prenosi RTRS.
Sastav nove Vlade Republike Srpske čine: Zora Vidović - ministarka finansija, Željko Budimir - ministar unutrašnjih poslova, Siniša Karan - ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, Zoran Stevanović - ministar saobraćaja i veza, Petar Đokić - ministar energetike i rudarstva, Alen Šeranić - ministar zdravlja i socijalne zaštite, Zlatan Klokić – ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Borivoje Golubović – ministar prosvete i kulture, Bojan Vipotnik – ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Vojin Mitrović – ministar privrede i preduzetništva, Anđelka Kuzmić – ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Denis Šulić – ministar trgovine i turizma, Goran Selak – ministar pravde, Danijel Egić – ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Senka Jujić – ministarka uprave i lokalne samouprave i Selma Čabrić – ministarka za porodicu, omladinu i sport.
Posle polaganja zakletve, predsednik Skupštine je zatvorio sednicu.
Novoizabrani premijer ranije je najavio da će rad nove vlade biti usmeren na očuvanje nadležnosti Republike Srpske, sprovođenje rezultata referenduma i nastavak institucionalne stabilnosti.
Kurir.rs/RTRS