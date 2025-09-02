Sastav nove Vlade Republike Srpske čine: Zora Vidović - ministarka finansija, Željko Budimir - ministar unutrašnjih poslova, Siniša Karan - ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, Zoran Stevanović - ministar saobraćaja i veza, Petar Đokić - ministar energetike i rudarstva, Alen Šeranić - ministar zdravlja i socijalne zaštite, Zlatan Klokić – ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Borivoje Golubović – ministar prosvete i kulture, Bojan Vipotnik – ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Vojin Mitrović – ministar privrede i preduzetništva, Anđelka Kuzmić – ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Denis Šulić – ministar trgovine i turizma, Goran Selak – ministar pravde, Danijel Egić – ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Senka Jujić – ministarka uprave i lokalne samouprave i Selma Čabrić – ministarka za porodicu, omladinu i sport.