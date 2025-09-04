"NA SNAZI JE KOMPLETNA TORTURA I ZLOUPOTREBA PRAVA" Stevandić za Kurir televiziju: Mir u Republici Srpskoj je očuvan jedino našim razumom
Predsednik Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska imati status koji niko neće moći da ospori. Pozvao je građane da izađu na referendum zakazan za 25. oktobar i jasno iskažu svoj stav.
Na ovu temu za Kurir televiziju svoja očekivanja je izneo doktor Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske.
- Poslednjih godinu dana, otprilike i kada su u Srbiji počeli neredi i blokade, mi smo istovremeno imali fatalni napad i na institucije i na pojedince. Atmosfera je uzavrela na ivici rata. Neko je hteo da iskoristi stereotipe iz devedesetih godina da su Srbi loši, a drugi dobri. Nakon dolaska Donalda Trampa ni američka administracija više nije davala podršku zahtevima Bošnjaka - kaže Stevandić.
Stevandić kaže da se ušlo u ustavnu krizu kada je legitimni predsednik smenjen od strane nelegitimnog čoveka, pa dodaje da pokušavaju da ih ubede da su svi akti dovedeni u Parlamentu nelegalni, a legalan je pojedinac koji nema imenovanje u Savetu bezbednosti i sam donosi izmene zakona, nameće zakone i tera pravosuđe da postupa po tim zakonima.
"Ustavna kriza i dalje traje"
- Ustavna kriza i dalje traje i postoji pokušaj da se sve ospori. Ja činim sve da pokažem da je mir u Republici Srpskoj očuvan isključivo našim razumom, ali postoje diplomate koje ne interesuju ovakve informacije - kaže Stevandić.
Stevandić kaže da je na snazi kompletna tortura i zloupotreba prava u cilju eliminacije ljudi, ali se oni trude da ne reaguju burno:
- Pred nama je teško i turbulentno vreme. Treba očuvati mir, dostojanstvo, legitimitet, da predstavimo politiku koja bi htela da učestvuje u projektima poput Expo-a, a ne blokadama - kaže Stevandić.
Kada je u pitanju izjava Milorada Dodika u vezi referenduma, Stevandić kaže:
- Stalno pokušavaju da predstave da postoje i drugi Srbi koji misle drugačije. Oni sada pokušavaju da ospore i sam referendum koji na primer nema Bosna i Hercegovina, i referendum i izbor nove Vlade. Nadam se da će Republika Srpska ovo predstaviti i u Evropskoj uniji - kaže Stevandić.
