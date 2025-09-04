Slušaj vest

Predsednik Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska imati status koji niko neće moći da ospori. Pozvao je građane da izađu na referendum zakazan za 25. oktobar i jasno iskažu svoj stav.

Na ovu temu za Kurir televiziju svoja očekivanja je izneo doktor Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Stevandić: Na snazi je kompletna tortura i zloupotreba prava - Mir u Republici Srpskoj je očuvan jedino našim razumom Izvor: Kurir televizija

- Poslednjih godinu dana, otprilike i kada su u Srbiji počeli neredi i blokade, mi smo istovremeno imali fatalni napad i na institucije i na pojedince. Atmosfera je uzavrela na ivici rata. Neko je hteo da iskoristi stereotipe iz devedesetih godina da su Srbi loši, a drugi dobri. Nakon dolaska Donalda Trampa ni američka administracija više nije davala podršku zahtevima Bošnjaka - kaže Stevandić.

Stevandić kaže da se ušlo u ustavnu krizu kada je legitimni predsednik smenjen od strane nelegitimnog čoveka, pa dodaje da pokušavaju da ih ubede da su svi akti dovedeni u Parlamentu nelegalni, a legalan je pojedinac koji nema imenovanje u Savetu bezbednosti i sam donosi izmene zakona, nameće zakone i tera pravosuđe da postupa po tim zakonima.

"Ustavna kriza i dalje traje"

- Ustavna kriza i dalje traje i postoji pokušaj da se sve ospori. Ja činim sve da pokažem da je mir u Republici Srpskoj očuvan isključivo našim razumom, ali postoje diplomate koje ne interesuju ovakve informacije - kaže Stevandić.

Stevandić kaže da je na snazi kompletna tortura i zloupotreba prava u cilju eliminacije ljudi, ali se oni trude da ne reaguju burno:

- Pred nama je teško i turbulentno vreme. Treba očuvati mir, dostojanstvo, legitimitet, da predstavimo politiku koja bi htela da učestvuje u projektima poput Expo-a, a ne blokadama - kaže Stevandić.

Kada je u pitanju izjava Milorada Dodika u vezi referenduma, Stevandić kaže:

- Stalno pokušavaju da predstave da postoje i drugi Srbi koji misle drugačije. Oni sada pokušavaju da ospore i sam referendum koji na primer nema Bosna i Hercegovina, i referendum i izbor nove Vlade. Nadam se da će Republika Srpska ovo predstaviti i u Evropskoj uniji - kaže Stevandić.

