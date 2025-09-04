"PODRŽAVAMO IZABRANE RUKOVODIOCE" Šef mađarske diplomatije Sijarto u Banjaluci, Dodik mu poručio da će Srpska veoma brzo doneti odluku o samostalnosti
Poštujemo narode koji su svoje rukovodioce izabrali demokratskim putem na izborima i mi podržavamo izabrane rukovodioce, rekao je na konferenciji za novinare u Banjaluci mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
RTRS prenosi da je takva situacija i u slučaju Milorada Dodika.
- Međutim, treba da vidimo da suverena politika može da se sprovodi samo na taj način da bude oslobođena svih spoljnih uticaja i pokušaja uticaja i treba svako da legitimitet takve politike, odnosno legitimitet ljudi koji su demokratski izabrani da se poštuje - poručio je Sijarto.
Sijarto je dodao da je "strani uticaj koji se primenjivao na Zapadnom Balkanu tokom niza godina da je uvijek dovodio do destabilizacije".
- Smatramo sa naše strane da ljudi i zemlje na Zapadnom Balkanu imaju pravo da izaberu svoje rukovodice i formiraju svoju politku. Nije prihvatljivo da se nipodostavaju rukovodioci demokratski izabrani, rukovodioci naroda - dodao je Sijarto.
Dodik zahvalio se na stavu Mađarske i poručio da se Srpska veoma brzo doneti odluku o samostalnosti.
(Kurir.rs/RTRS)