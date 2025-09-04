Slušaj vest

Poštujemo narode koji su svoje rukovodioce izabrali demokratskim putem na izborima i mi podržavamo izabrane rukovodioce, rekao je na konferenciji za novinare u Banjaluci mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

RTRS prenosi da je takva situacija i u slučaju Milorada Dodika.

- Međutim, treba da vidimo da suverena politika može da se sprovodi samo na taj način da bude oslobođena svih spoljnih uticaja i pokušaja uticaja i treba svako da legitimitet takve politike, odnosno legitimitet ljudi koji su demokratski izabrani da se poštuje - poručio je Sijarto.

Peter Sijarto Foto: Printscreen/Kosovo Online

Sijarto je dodao da je "strani uticaj koji se primenjivao na Zapadnom Balkanu tokom niza godina da je uvijek dovodio do destabilizacije".

- Smatramo sa naše strane da ljudi i zemlje na Zapadnom Balkanu imaju pravo da izaberu svoje rukovodice i formiraju svoju politku. Nije prihvatljivo da se nipodostavaju rukovodioci demokratski izabrani, rukovodioci naroda - dodao je Sijarto.