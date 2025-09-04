Slušaj vest

Poštujemo narode koji su svoje rukovodioce izabrali demokratskim putem na izborima i mi podržavamo izabrane rukovodioce, rekao je na konferenciji za novinare u Banjaluci mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

RTRS prenosi da je takva situacija i u slučaju Milorada Dodika.

- Međutim, treba da vidimo da suverena politika može da se sprovodi samo na taj način da bude oslobođena svih spoljnih uticaja i pokušaja uticaja i treba svako da legitimitet takve politike, odnosno legitimitet ljudi koji su demokratski izabrani da se poštuje - poručio je Sijarto.

duric_sa_sijartom_12.jpg
Peter Sijarto Foto: Printscreen/Kosovo Online

Sijarto je dodao da je "strani uticaj koji se primenjivao na Zapadnom Balkanu tokom niza godina da je uvijek dovodio do destabilizacije".

- Smatramo sa naše strane da ljudi i zemlje na Zapadnom Balkanu imaju pravo da izaberu svoje rukovodice i formiraju svoju politku. Nije prihvatljivo da se nipodostavaju rukovodioci demokratski izabrani, rukovodioci naroda - dodao je Sijarto.

Dodik zahvalio se na stavu Mađarske i poručio da se Srpska veoma brzo doneti odluku o samostalnosti.

(Kurir.rs/RTRS)

Ne propustiteBosna i HercegovinaOVO JE SASTAV NOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Premijer Savo Minić i ministri položili zakletvu
Savo Minić
Bosna i HercegovinaPROTEST AUTOPREVOZNIKA U BIH ZBOG NEISPUNJENIH ZAHTEVA: Dodik ih podržao, MUP Republike Srpske apeluje da vode računa o kretanju hitnih službi
Milorad Dodik.jpg
Bosna i HercegovinaPREVREMENI IZBORI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE 23. NOVEMBRA: Centralna izborna komisija BiH donela odluku uz četiri glasa "za" i dva "protiv"
cik-bih.jpg
Bosna i HercegovinaDODIK NAJAVLJUJE PUT U MOSKVU: Idem da tražim podršku za referendum o nezavisnosti Republike Srpske
Milorad Dodik 3.jpg