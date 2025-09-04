Slušaj vest

Policija Salcburgasinoć je intervensiala u Kaprunu posle prijave porodičnog nasilja. Naime, državljanin Bosne i Hercegovine brutalno je u stanu pretukao ženu, verovatno svoju partnerku.

Naime, kako prenose mediji, sinoć je u stanu, u jednoj zgradi u Kaprunu, izbila žestoka svađa između para. Sve ovo su čule komšije, jer je svađa bila već eskalirala u fizički sukob. Muškarac (35) je brutalno pretukao partnerku, a zatim joj pretio i da će je ubiti.

Prema rečima komšija, muškarac iz BiH je bio više nego očigledno pijan. Komšije su prvo čule svađu, a onda su čuli i kako je tuče. Nakon što su komšije alarmirale policiju, muškarac iz BiH pretio je i jednom komšiji.

On je odmah uhapšen i odveden u zatvor Puh-Urštajn. Dobio je zabranu prislaka partnerki, a navodno ne sme ni da priđe zgradi zbog pretnji komšijama.

(Kurir.rs/Nezavisne/Preneo: V.M.)

