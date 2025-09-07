Slušaj vest

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, jedan od vodećih bošnjačkih političara i potpredsednik SDP-a BiH, Zukan Helez, javno je pevao Tompsonovu pesmu „Moja Ivana“, a posle niza optužbi na njegov račun, oglasio se rekavši da je to patriotska pesma.

Helez je snimljen tokom vikenda kako stoji na stolu na svadbi u Livnu i peva pesmu Marka Perkovića Tompsona, što je izazvalo mnogo reakcija na društvenim mrežama.

Kritičari, posebno iz bošnjačke SDA i srpskih medija, optužili su ga da promoviše pevača koga su povezivali sa ustaškom ideologijom.

Helez: To je patriotska pesma

U svom odgovoru na Fejsbuku, Helez je objasnio da ga je pesma podsetila na detinjstvo i rodni grad Kupres. Naglasio je da je to patriotska pesma.

„Pesma koju sam otpevao nije uvredljiva, ne vređa ničija verska ili nacionalna osećanja, to je patriotska pesma“, napisao je Helez.

Helez je, međutim, optužio najveću bošnjačku stranku SDA da stoji iza „botovskih napada“ na njega, dodajući da je on „iskreno za potpunu i multietničku Bosnu i Hercegovinu“ za razliku od ove najveće bošnjačke stranke.

Kritikovali su ga i mediji u Banjaluci, poput časopisa Buka, koji je naveo da bi nakon ovog poteza trebalo da podnese ostavku i da njegovo pevanje vređa Srbe. Radio-televizija Republike Srpske je navela da Tompson u svojim pesmama i koncertima veliča ustaše i NDH, uključujući i zločine koje je ustaška država počinila nad Srbima.

Kurir.rs/Index

