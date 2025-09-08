Slušaj vest

Nesreća se dogodila sinoć u 23 sata, u mestu Zovik, a vozač je odmah pobjegao s mesta nesreće.

Međutim, nekoliko sati kasnije, policija ga je uspešno pronašla.

U nesreći je poginuo pešak A. Č. (30) iz Hadžića, čiju je smrt u 23:30 sati konstatovao lekar Hitne pomoći, a policijski službenici su identifikovali i pronašli vozača M. Š. (20) koji je uhapšen.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a KS vozač je bio u alkoholisanom stanju.

- Radeći na rasvetljavanju svih okolnosti ove saobraćajne nezgode, policijski službenici su pronašli i lišili slobode M. Š., rođen 2005. godine u Sarajevu, nastanjen u Hadžićima, koji je prouzrokovao ovu saobraćajnu nezgodu upravljajući putničkim motornim vozilom VW Golf 5. Izvršenim alkotestiranjem kod 20-godišnjaka je utvrđeno prisustvo 1,43 promila alkohola u organizmu - saopšteno je iz MUP-a KS.

Vozač M. Š. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo teška krivična dela protiv sigurnosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti i predat u Prostorije za zadržavanje MUP-a Kantona Sarajevo.

- Uviđaj, kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci mašinske i saobraćajne struke. Telo preminulog je vozilom KJKP Pokop prevezeno u prosekturu Bare, gde će se po nalogu tužioca obaviti obdukcija - naveli su iz MUP-a.