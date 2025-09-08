Slušaj vest

Spomenik poginulim borcima NOR i civilnim žrtvama Drugog svetskog rata u srpskom povratničkom naselju Baćevići kod Mostara jutros je ponovo osvanuo išaran fašističkim simbolima i ustaškim pozdravom "Za dom spremni!".

Meštani su o svemu obavestili policiju koja je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj. Spomenik je bio porušen u minulom ratu, a obnovljen je 2022. godine i nalazi se u neposrednoj blizini društvenog doma i igrališta u centru sela gde se okupljaju deca i mladi.

Predsednik Koordinacije Srba u Mostaru Dušan Golo, koji je meštanin Baćevića, kaže da su stanovnici ovog mesta uznemireni i uplašeni nakon ovog incidenta.

1/9 Vidi galeriju Ustaše su tokom postojanja NDH ubile više stotina hiljada Srba Foto: Arhiva

- Ustaški simboli ispisani su na spomeniku žrtvama koje su ustaše pobile. Zgroženi smo slikama koje su nas zatekle. Zamislite kakav je to šok za decu kojoj je danas u Mostaru prvi dan škole - rekao je Golo.

On podseća da je prošle godine u avgustu spomenik takođe bio oblepljen ustaškim simbolima, a deca napadnuta.

- Prošle godine u avgustu desila se ista stvar, s tim da su tada napali decu. Kakve su ovo poruke? Hoćemo li opet očekivati napad, šta sledi nakon ovoga "Za dom spremni!". Ovo je poruka koja se stalno šalje. U Baćevićima se svaki mesec dešava neki incident, ali ljudi ne prijavljuju. Dešava se da usred noći iz automobila viču 'noćas nema spavanja četnici'. Ljudi se plaše da prijave i ne žele tenzije, ali teror ne prestaje - kaže Golo.

1/3 Vidi galeriju Ustaše Foto: Arhiva

Meštanin Baćevića Duško Savić rekao je da su stanovnici ovog sela jutros bili veoma uznemireni.

- Ovakav čin vređa uspomenu na žrtve fašizma, širi mržnju i netrpeljivost, te narušava dostojanstvo našeg mesta. Pozivamo nadležne institucije da uklone ove sramotne natpise i pronađu odgovorne, a sve građane da čuvaju spomenike i zajedničke vrednosti mira i poštovanja. Ovo je drugi put da su ustaški simboli osvanuli u naselju - naveo je Savić.