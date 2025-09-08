Slušaj vest

Na današnji dan, 8. septembra 2010. godine zabeležen je kao jedan od najtužnijih datuma u Bosni i Hercegovini, kada su tri devojke iz Ključa izgubile život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Bihaća.

Naime, do nesreće je došlo na auto-putu M-5, u Ripačkom Klancu kod Bihaća, a poginule su sestre — Meliha Balagić (23) i Aida Balagić (22) poginule su u sudaru sa kamionom, dok je njihova prijateljica Emina Šistek (23) preminula u Kantonalnoj bolnici u Bihaću nakon višečasovne medicinske pomoći.

Prema rečima očevidaca, vozilo u kojem su se nalazile prešlo je u suprotnu traku i sudarilo se sa kamionom, a težina nesreće potresla je celu zemlju.

Sve tri devojke bile su studentkinje Pravnog fakulteta u Bihaću. Meliha i Emina su diplomirale, dok je Aida bila studentkinja treće godine. Tog kobnog jutra krenule su ka Ključu kako bi predstojeće bajramske praznike provele kod kuće.

Rekonstrukcija događaja

Meliha je bila za volanom, njena sestra na suvozačevom sedištu, a Emina Šistek na zadnjem sedištu.

Kako se može videti na fotografiji nesreće, automobil se sudario sa kamionom, prilikom čega je prednja strana u potpunosti bila smrskana usled siline sudara koji je doveo do toga da automobil "završi" ispod teretnog vozila.

Profesori, asistenti i kolege su vest primili u šoku i neverici, nazivajući taj dan najtužnijim u istoriji ove visokoškolske ustanove.

Vest o tragičnoj smrti sestara Balagić i njihove prijateljice duboko je pogodila celu Bosnu i Hercegovinu.

- Alah ih je uzeo od mene kada su bile na vrhuncu, i to je bila Njegova volja. Zaštitio sam ih od svih svetskih poroka, bile su dobre prema meni, ali ih nisam mogao zaštititi od smrti - rekao je tada otac sestara u suzama.

Petnaest godina kasnije, bol nije ništa manji. Njihova prerana smrt se i danas pamti, a Ključ, Bihać i cela Bosna i Hercegovina ih se sećaju sa tugom i poštovanjem.