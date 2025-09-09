VLADA REPUBLIKE SRPSKE PREUZELA DUŽNOST! Savo Minić novi premijer, ovo su ministri u njegovom kabinetu!
Minić je na konferenciji za novinare rekao da će “stari” ministri za to imati rok do petka, a novi do ponedjeljka.
– Imajući u vidu da sledeće sedmice zajednička sednica sa Vladom Srbije, nećemo moći odmah ići na teren, ali u toku meseca biće 1. sednica Vlade van zgrade i verovatno će to biti organizovano u Trebinju.
On je predstavnicima medija obećao da će u budućnosti sve biti transparentno.
U Službenom glasniku Republike Srpske juče je objavljena odluka o izboru nove Vlade koja je danas stupila na snagu.
Ovo je usledilo nakon odustajanja Kluba Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske da iskoristi veto, odnosno pokrene mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi izbora nove Vlade iako su to ranije najavljivali.
Narodna skupština Republike Srpske imenovala je 2. septembra novu Vladu, koju predvodi Savo Minić.
Četiri nova ministra
U novoj Vladi su četiri nova ministra – saobraćaja i veza Zoran Stevanović, prosvete i kulture Borivoje Golubović, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić i pravde Goran Selak.
Novi ministar unutrašnjih poslova je Željko Budimir, a ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, koji su zamenili resore u novom sazivu.
Ministar finansija je Zora Vidović, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar porodice, omladine i sporta Selma Čabrić, ministra trgovine i turizma Denis Šulić, a ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić.
Ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije je Bojan Vipotnik, ministar uprave i lokalne samouprave Senka Јujić, ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović, a ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.
Kurir.rs/Srpskainfo