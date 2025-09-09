Slušaj vest

Minić je na konferenciji za novinare rekao da će “stari” ministri za to imati rok do petka, a novi do ponedjeljka.

– Imajući u vidu da sledeće sedmice zajednička sednica sa Vladom Srbije, nećemo moći odmah ići na teren, ali u toku meseca biće 1. sednica Vlade van zgrade i verovatno će to biti organizovano u Trebinju.

On je predstavnicima medija obećao da će u budućnosti sve biti transparentno.

U Službenom glasniku Republike Srpske juče je objavljena odluka o izboru nove Vlade koja je danas stupila na snagu.

Ovo je usledilo nakon odustajanja Kluba Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske da iskoristi veto, odnosno pokrene mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi izbora nove Vlade iako su to ranije najavljivali.

Narodna skupština Republike Srpske imenovala je 2. septembra novu Vladu, koju predvodi Savo Minić.

Savo Minić, premijer Republike Srpske Foto: Printscreen/Youtube

Četiri nova ministra

U novoj Vladi su četiri nova ministra – saobraćaja i veza Zoran Stevanović, prosvete i kulture Borivoje Golubović, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić i pravde Goran Selak.

Novi ministar unutrašnjih poslova je Željko Budimir, a ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, koji su zamenili resore u novom sazivu.

Ministar finansija je Zora Vidović, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar porodice, omladine i sporta Selma Čabrić, ministra trgovine i turizma Denis Šulić, a ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić.

Ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije je Bojan Vipotnik, ministar uprave i lokalne samouprave Senka Јujić, ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović, a ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.