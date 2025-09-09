Slušaj vest

Duran je osuđen na 43 godine zatvora zbog ubistva na okrutan način, a danas nije prisustvovao izricanju prvostepene presude.

U sudnici su bili porodica i prijatelji ubijene Nadire Sahačić.

Duran je, prema navodima iz optužnice, tokom 18. i 19 augusta 2024. godine ušao u stan Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane, prvobitno je udarao šakama po telu, stezao rukama, potom je sa dva kuhinjska noža udarao prouzrokujući joj intenzivne bolove i patnje, nakon čega je usmrtio.

1/5 Vidi galeriju Nadira Sahačić Foto: Nadira Sahacic

Kako se navodi u optužnici, Nadira Sahačić je izmasakrirana s dva noža, te na kraju bukvalno zaklana.

Kako je Tužilaštvo reklo na jednom od ročišta za određivanje pritvora, Duran žrtvu uopšte nije poznavao i prvi put ju je vidio kobnog dana.

"Radi se o jednom gnusnom zločinu. Nije identifikovan motiv, nije ustanovljeno da je optuženi povezan s žrtvom niti da ju je ikad ranije vidio. Jedina poveznica njega sa žrtvom je da njegov prijatelj živi vrata do vrata sa žrtvom, odnosno da su prve komšije", kazala je tužiteljica.

U trenutku ubistva, Duran je bio student završne godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu.

Duran je nedavno, prilikom dovođenja na suđenje, pokušao beg ispred Kantonalnog suda u Sarajevu. Ipak, sudska policija je brzo reagovala i zaustavila Durana te ga savladala ispred ulaza u Kantonalni sud.