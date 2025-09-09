Slušaj vest

Tragična nesreća na radu dogodila se je u ponedeljak poslepodne u Irdning-Donersbaktalu (okrug Licen), u saveznoj pokrajini Štajerskau Austriji, u kojoj je stradao 41-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, javljaju austrijski mediji, između kojih i austrijska televizija ORF.

Do nesreće je došlo oko 13 sati kada je 41-godišnjak zajedno s 23-godišnjim kolegom mehaničarem popravljao blok motora na kamionu.

Posle završetka popravke odjednom se je, iz zasad nepoznatih razloga, nagibni cilindar odlomio s vijka, zbog čega je visoko nagnuta vozačeva kabina svom snagom pala na gornji deo tela mehaničara iz BIH, priklještivši ga.

Uprkos brzoj pomoć kolega, koji su hidrauličkom dizalicom pokušali da pomognu 41-godišnjaku, nije bilo moguće osloboditi ga ispod srušene kabine, piše Feniks magazin.

Po dolasku spasilačkog tima, dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz Donersbaka i Irdninga, lekara Hitne pomoći i medicinskog helikoptera Kristoforus 14 - radniku, nažalost, više nije bilo spasa - mogli su samo da konstatuju njegovu smrt.

Prema izveštaju štajerske policije, kamion je bio u lošem mehaničkom stanju i zaplenjen je. Sada će ići na veštačenje, kako bi se utvrdilo kako je došlo do ove nesreće na radnom mestu.

Državno tužilaštvo je naložilo obdukciju tela preminulog 41-godišnjaka. O incidentu je obaveštena i nadležna inspekcija rada.