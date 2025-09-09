Slušaj vest

Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske zabranila je uvoz dve pošiljke banana od 40.500 kilograma iz Kostarike jer tokom redovnog pregleda potvrđen povećan sadržaja pesticida, saopšteno je iz Inspektorata Srpske.

RTRS prenosi da je prilikom pregleda pošiljke nadležni inspektor izvršio uzorkovanje za laboratorijsku analizu, nakog čega je utvrđeno prisustvo pesticida iznad vrednosti propisanih Pravilnikom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla.

- Postupajući po rezultatima analize inspektor je doneo rešenje kojim je zabranjen uvoz i naloženo vraćanje ili uništavanje pošiljke u prisustvu i pod nadzorom nadležnog inspektora - navodi se u saopštenju.

Foto: Nihil studio

Iz Inspektorata Republike Srpske ističu da najveći rizik kod voća i povrća predstavlja nedozvoljena količina pesticida, mikotoksina i teških metala i da su upravo to parametri koji se kontrolišu.

- Svaku pošiljku voća iz uvoza mora pratiti uverenje o zdravstvenoj ispravnosti i sertifikat koji izdaje ovlašćeni organ zemlje izvoznice - navode iz Inspektorata.

U saopštenju se ističe da inspektori proveravaju da li pošiljku prati sva potrebna dokumentacija, vrše detaljan pregled pošiljke i u skladu sa procjenom rizika uzimaju uzorke za analizu.