Slušaj vest

U PU Zvornik navode da J.H. osumnjičen da je počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Nezvanično, inspektor je pri povratku s posla naišao na J.H. na ulici, te ga je upozorio da čini saobraćajni prekršaj. Osumnjičeni ga je nakog toga napao, oborio na zemlju i nastavio da ga udara.

- J.H. se sumnjiči da je 8. septembra oko 23.40 časova, nakon što je upozoren na činjenje saobraćajnog prekršaja, fizički napao policijskog službenika koji je tom prilikom zadobio povrede usled kojih je izgubio svest - navode u PU Zvornik.

Policijski službenik je radi ukazivanja lekarske pomoći prevezen u Javnu zdravstvenu ustanovu Bolnica Zvornik gde je i zadržan na lečenju.

- Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta. Osumnjičeni je prilikom hapšenja odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo alkohola u organizmu. Nakon završene kriminalističke obrade osumnjičeni će uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu biti predat Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina na dalje postupanje - saopštila je PU Zvornik.

Inače, J.H. je i ranije privođen i dovođen u vezu sa određenim krivičnim djelima.

(Kurir.rs/ATVBl/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteBosna i HercegovinaTRAGEDIJA U AUSTRIJI! Kabina kamiona priklještila i ubila državljanina BiH! Popravka pošla po zlu!
epa-web.jpg
Bosna i HercegovinaMONSTRUM IZ SARAJEVA OSUĐEN NA 43 GODINE ROBIJE! Prvi put video Nadiru (60) u životu, izmasakrirao je sa dva noža i PREKLAO! Mirza pokušao da pobegne sa suđenja
Ubijena Nadira Sahačić
Bosna i Hercegovina"ZAŠTITIO SAM IH OD POROKA, ALI NE I OD SMRTI" Dve sestre i njihova drugarica poginule u TEŠKOM sudaru sa kamionom: Od automobila nije ostalo NIŠTA (FOTO)
Screenshot 2025-09-08 210644.jpg
Bosna i HercegovinaPIJANI VOZAČ (20) PREGAZIO PEŠAKA (30) U HADŽIĆIMA PA POBEGAO S MESTA NESREĆE! Policija satima jurila alkoholisanog manijaka, nezabeležena tragedija u BiH!
screenshot-20240217-140407.jpg