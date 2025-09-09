Slušaj vest

U PU Zvornik navode da J.H. osumnjičen da je počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Nezvanično, inspektor je pri povratku s posla naišao na J.H. na ulici, te ga je upozorio da čini saobraćajni prekršaj. Osumnjičeni ga je nakog toga napao, oborio na zemlju i nastavio da ga udara.

- J.H. se sumnjiči da je 8. septembra oko 23.40 časova, nakon što je upozoren na činjenje saobraćajnog prekršaja, fizički napao policijskog službenika koji je tom prilikom zadobio povrede usled kojih je izgubio svest - navode u PU Zvornik.

Policijski službenik je radi ukazivanja lekarske pomoći prevezen u Javnu zdravstvenu ustanovu Bolnica Zvornik gde je i zadržan na lečenju.

- Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta. Osumnjičeni je prilikom hapšenja odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo alkohola u organizmu. Nakon završene kriminalističke obrade osumnjičeni će uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu biti predat Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina na dalje postupanje - saopštila je PU Zvornik.

Inače, J.H. je i ranije privođen i dovođen u vezu sa određenim krivičnim djelima.