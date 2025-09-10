IZDATO HITNO VANREDNO UPOZORENJE ZA POPLAVE, BOSNI PRETE BUJICE! Ovo su najugroženija područja: "Prognozira se do 100 litara padavina po m²"
"Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda i rezultata hidrološko-hidrauličkih modela, zbog obilnih padavina očekuje se značajan porast vodostaja reka na području Federacije BiH, posebno u gornjim delovima slivova Une, Vrbasa i Bosne", saopšteno je iz Agencije.
Na pojedinim lokacijama prognozira se do 100 litara padavina po kvadratnom metru, što može izazvati bujične i urbane poplave.
Područja u kojima je najveća opasnost
gornjeg dela sliva Vrbasa,
gornjeg i srednjeg dela sliva Une,
gornjeg i srednjeg dela sliva Bosne.
Vanredno hidrološko stanje odnosi se na Unsko-sanski, Srednjobosanski, Zeničko-dobojski i Kanton Sarajevo.
Agencija upozorava nadležne institucije i službe civilne zaštite da pojačano prate situaciju, te da na vreme obavještavaju i upozoravaju stanovništvo.
Građanima se savetuje oprez prilikom boravka u blizini rečnih tokova zbog mogućeg naglog povećanja dubine i brzine vode.
Iz Agencije napominju da promene vremenske prognoze mogu uticati na dalji razvoj hidrološkog stanja.
Kurir.rs/Klix