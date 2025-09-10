Slušaj vest

"Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda i rezultata hidrološko-hidrauličkih modela, zbog obilnih padavina očekuje se značajan porast vodostaja reka na području Federacije BiH, posebno u gornjim delovima slivova Une, Vrbasa i Bosne", saopšteno je iz Agencije.

Na pojedinim lokacijama prognozira se do 100 litara padavina po kvadratnom metru, što može izazvati bujične i urbane poplave.

Područja u kojima je najveća opasnost

gornjeg dela sliva Vrbasa,

gornjeg i srednjeg dela sliva Une,

gornjeg i srednjeg dela sliva Bosne.

Vanredno hidrološko stanje odnosi se na Unsko-sanski, Srednjobosanski, Zeničko-dobojski i Kanton Sarajevo.

Agencija upozorava nadležne institucije i službe civilne zaštite da pojačano prate situaciju, te da na vreme obavještavaju i upozoravaju stanovništvo.

Građanima se savetuje oprez prilikom boravka u blizini rečnih tokova zbog mogućeg naglog povećanja dubine i brzine vode.

Iz Agencije napominju da promene vremenske prognoze mogu uticati na dalji razvoj hidrološkog stanja.

Kurir.rs/Klix

