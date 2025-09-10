Ulicom Safvet Beg Bašagić u centru Sarajeva, jutros je oko 08.30 protrčalo maleno lane!
Bosna i Hercegovina
(VIDEO) MALENO LANE PROJURILO SARAJEVOM, PROLAZNICI GLEDAJU U NEVERICI! Pogledajte neverovatan snimak iz BiH! "Kao iz filma Bambi"
Ovaj prizor iznenadio je čoveka koji ga je ugledao i kazao kako ga je lane podsetilo na ono iz crtanog filma “Bambi”.
Kako se malena životinja našla u centru grada i gdje je dalje odjurila, još uvek nije poznato, ali svakako ovom prilikom apelujemo na vozače oprez tokom vožnje, prenosi Avaz.
Kurir.rs/Avaz
