Slušaj vest

Ovaj prizor iznenadio je čoveka koji ga je ugledao i kazao kako ga je lane podsetilo na ono iz crtanog filma “Bambi”.

Kako se malena životinja našla u centru grada i gdje je dalje odjurila, još uvek nije poznato, ali svakako ovom prilikom apelujemo na vozače oprez tokom vožnje, prenosi Avaz.

Kurir.rs/Avaz

Ne propustiteSeverna MakedonijaOVO NEMA NI KOD KUSTURICE! ŠTA TO KONJ RADI NA TERASI?! Bizaran prizor iz CENTRA GRADA! "Neka srećnica je dočekala svog princa na belom konju" (FOTO)
dz.jpg
Crna GoraGRDOSIJA USRED GUŽVE I KOLO NASRED PUTA: Snimak iz Budve oborio internet, ŠOK scene u saobraćaju! Prizori iz grada obišli region, kako VAMA ovo izgleda? (VIDEO)
cg.jpg
Crna GoraČIKA BRANO (77) ODUŠEVIO BALKAN MLADALAČKIM IZGLEDOM I ZAPALIO MREŽE! Sada se upustio u novu avanturu - Ovako se vitalni Podgoričanin snalazi u vodi! (VIDEO)
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
Bosna i HercegovinaVLADA REPUBLIKE SRPSKE PREUZELA DUŽNOST! Savo Minić novi premijer, ovo su ministri u njegovom kabinetu!
Zastava Republike Srpske