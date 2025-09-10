Slušaj vest

Prema rečima Ilijane Miloš, portparolke Uprave policije MUP-a HNK, u podrumu stambeno-poslovne zgrade pronađeno je beživotno telo u fazi raspadanja.

- O događaju je obavešten dežurni tužilac koji je bio na licu mesta i koji je rukovodio uviđajem nakon čega će biti poznato više informacija - kazala je Miloš.

Trenutno se radi na utvrđivanju identiteta, a za sutra je zakazana obdukcija.

Kurir.rs/Avaz

