HOROR U KONJICU! U podrumu pronađeno TELO U FAZI RASPADANJA, hitno zakazana obdukcija!
Prema rečima Ilijane Miloš, portparolke Uprave policije MUP-a HNK, u podrumu stambeno-poslovne zgrade pronađeno je beživotno telo u fazi raspadanja.
- O događaju je obavešten dežurni tužilac koji je bio na licu mesta i koji je rukovodio uviđajem nakon čega će biti poznato više informacija - kazala je Miloš.
Trenutno se radi na utvrđivanju identiteta, a za sutra je zakazana obdukcija.
