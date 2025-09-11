Slušaj vest

Ahmed Malkoč (18) iz Bile Vode kod Jajca u Bosni i Hercegovini postao je hit na društvenim mrežama zahvaljujući svom jednostavnom i iskrenom pristupu životu ali i duhovitom odgovoru na pitanje kako mu ide kada je u pitanju ljubavni život.

Mladić koji je rođen na selu i time se ponosi, pored posla u firmi, svoje slobodno vreme posvećuje radu na porodičnoj farmi. A kako je otkrio u intervju na Jutjub kanalu "Dijana Hodžić", od malih nogu je učio šta znači rad i odgovornost.

"Naučen sam da uvek imam svoje parče hleba"

Sa šest godina počeo je da muze koze, a sa sedam krave, a danas pomaže svojim roditeljima u održavanju stoke i svih drugih poslova na farmi. "Roditelji su me naučili da uvek imam svoje parče hleba i da ne tražim od drugih", rekao je Ahmed.

Njegov pristup životu i specifičan smisao za humor privukli su pažnju javnosti - posebno kada ga je sama Dijana Hodžić upitala da li ima devojku.

"Teško je ženska uhvatit'"

Sa osmehom na licu Ahmed je priznao da je danas jako teško ne samo naći devojku, već i shvatiti kuda veza između dvoje mladih ide.

"Ne možeš ti žensku znati. Ne možeš. To je, hoćeš je safatat, nećeš li, što se kaže... pa ja. Ne može, pa eee... Ja sam bio i u vezi. Ona tamo 'vamo, ti bi rekao da ćemo se uzet', ona hop... nema, sve puče. Ne možeš ti njoj bolan, teško je žensku uhvatit'. Jes' bogami. Znaju ovi, ovaj naš muški rod kako je. Nemojte vi devojke da se uvredite ali tako je", rekao je Ahmed na krajnje simpatičan način.

Foto: Youtube Printscreen/Priče sa Dijanom

"To živo, to skače, to uteče!"

Njegove iskrene i duhovite reči brzo su postale viralan hit. Isečak najzanimljivijeg dela pojavio se i na TikTok profilu "Priče sa Dijanom", a korisnici su priznali da su plakali od smeha dok su ga slušali, ali mu nisu mogli zameriti ništa, jer, kako mnogi ističu, zapravo nije ništa slagao.

Foto: Youtube Printscreen/Priče sa Dijanom