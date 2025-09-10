Slušaj vest

Jedanaestomesečna beba iz Konjica preminula je u nedelju na putu do Univerzitetske kliničke bolnice Mostar, a kako kažu roditelji dečaka su morali da svojim automobilom voze do Mostara jer je u bolnici u Konjicu rečeno da nemaju sanitetsko vozilo.

- Možemo potvrditi da je jedanaestomesečni dečak dovezen u nedelju u SKB Mostar bez znakova života. Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali nažalost, bezuspešno - potvrđeno je za "Avaz".

Prema informacijama, roditelji su prvo potražili pomoć u Domu zdravlja Konjic, odakle su upućeni u Opštu bolnicu Konjic. Lekari su ih potom uputili u SKB Mostar, ali nisu imali ambulantno vozilo.

Roditelji su morali svojim vozilom da odu u bolnicu u Mostaru. U međuvremenu su uspeli da kontaktiraju policiju, koja ih je u rotacijama vozila u Mostar, odakle im je u pomoć pritekla ambulantna kola Doma zdravlja Mostar Stari Grad i prevezla dete. Mostarska ekipa je dovezla dete u SKB Mostar, ali, nažalost, lekari nisu mogli da mu pomognu.

"Morala sam da se složim, vidim da će moje dete..."

- Dete je bilo zdravo. Sve je bilo normalno. U subotu uveče je iznenada dobio temperaturu. Nakon merenja, pokazalo je temperaturu od 37,5 stepeni. Međutim, u nedelju je temperatura počela da raste. Šta god da sam mu davao, ništa nije pomagalo, od supozitorija pa nadalje. Prvo sam ga odveo u Hitnu pomoć, a tamo su nas uputili u bolnicu u Konjicu. Tamo su rekli: 'Daćemo mu supozitoriju, ne može mu naštetiti' - rekao je otac Denis D.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Međutim, temperatura od 39 stepeni, tvrdi, nije se smanjivala.

- Uradili su analize i rekli su da ima visok šećer u krvi. Šećer u krvi mu je bio 17 nakon analize. Odmah sam tražio kola Hitne pomoći da ga odvezu u Mostar, video sam da detetu uopšte nije dobro. Rekli su mi da će mi dati uputu, ali da nemaju vozilo, pa ako želim da idem svojim vozilom... Verovatno su imali vozilo, kako je moguće da nemaju, ali to su mi rekli. I, šta mogu da uradim, morao sam da se složim, vidim da će dete... - rekao je kroz suze Denis.

U međuvremenu, nastavlja, stigla je policija, koju je zaustavio i koja ih je pratila putem u rotacijama, a pozvao je i mostarsku hitnu pomoć, nakon čega je ekipa hitne pomoći iz Doma zdravlja Stari Grad Mostar krenula u susret, koja ih je preuzela u Vrapčićima. Odmah su započeli kardiopulmonalnu reanimaciju.

- U SKB Mostar su rekli da nema znakova života... Ne znam šta da vam kažem. Urađena je obdukcija, videćemo šta će pokazati - dodaje otac.

Majka: Boriću se za pravdu

Dečakova majka Elma je takođe u teškom stanju.

- Duša me boli... Teško mi je. Dete je bilo u kritičnom stanju u konjičkoj bolnici. Leče me lekovima za smirenje, ali ću se boriti za pravdu - rekla je majka za Dnevni avaz.

Odmah nakon prijave incidenta, Policijska uprava Konjic je otvorila istragu pod nadzorom kantonalnog tužilaštva.