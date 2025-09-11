Slušaj vest

Snažan vetar čupao je drveće, letele su roletne, a šteta je pričinjena i na automobilima.

Nevreme praćeno orkanskim vetrom i snažnom kišom iznenada je zahvatio Mostar, a njegova silina bila je dovoljna da izazove značajnu materijalnu štetu u vrlo kratkom roku.

Iščupano drveće, oštećeni automobili

Najteže je pogođeno naselje Beli breg, gde su udari vetra iščupali stabla iz korena, dok su brojne polomljene grane završile na parkiranim automobilima.

"Polomljena stabla na sve strane, uništeni automobili, mnogo štete...Splitska ulica ovako loše nije izgledala od ratnih 1990-ih. Katastrofa nakon orkanskog nevremena", navela je jedna Mostarka.

Letele roletne sa zgrada

Građani Mostara zabeležili su neverovatan prizor u kom snažan vetar orkanske jačine čupa roletne sa zgrada.

"Uvek je preporuka kada je jako nevreme, a roletne su vam spoljašnje, da budu u potpunosti podignute da do ovog ne bi došlo", navodi se u opisu video snimka.

Tačna štete biće tek ustanovljena, kada se očekuje detaljniji pregled pogođenih područja i procena posledica koje je nevreme ostavilo za sobom, prenosi Avaz.ba

Potopljena Rijeka u Hrvatskoj

Rijeku i okolinu juče je pogodio jak pljusak. Ulice u višim delovima grada pretvorile su se u bujice. Poplavljeni su brojni poslovni prostori, zatvorena su i dva podvožnjaka, što je napravilo potpuni kolaps u ovom gradu.

Vatrogasci izbacivali vodu iz poslovnih prostora i intervenisali u više navrata. U jednom satu palo je više od 80 litara kiše po metru kvadratnom.

Mnogi su sklonište potražili u kafićima, međutim voda je prodirala svuda, prenosi Net.hr

Obilne padavine izazvale su probleme i vozačima na auto-putu Rijeka–Zagreb.

Državni hidrometeorološki zavoda Hrvatske (DHMZ) u toku jučerašnjeg dana upozorio je na snažno nevreme, a upaljeni su bili i crveni meteoalarmi.

Direktor DHMZ-a Ivan Gitler je ranije najavio da se u priobalju očekuje da padne više od 100 litara kiše tokom dana.

Prema njegovim rečima, nevreme će se kretati od severa prema jugu, a danas ujutru će na udaru biti dubrovačka regija, gde je upaljen crveni meteoalarm.

- Naše komšije u Sloveniji i Crnoj Gori su u sličnoj situaciji. Nećemo se iznenaditi ni ako na Jadranu vidimo pijavice i grad - dodao je on.

Crveni meteoalarm je na snazi za područje:

Knina

Rijeke

Splita

Dubrovnika