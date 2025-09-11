Slušaj vest

Porodica, brojna rodbina i prijatelji juče su se kod džamije Spiljani kod Konjica oprostili od malenog Dž. D. koji je preminuo na putu ka bolnici u Mostaru.

U haremu džamije klanjana je dženaza 11-mesečnoj bebi.

Roditelji bebe tvrde da u bolnici nisu imali sanitetsko vozilo da isprate bebu prema Mostaru, pa su oni morali da je voze u svom automobilu u pratnji policije, ali iz Opšte bolnice Konjic to demantuju.

Kurir.rs/Avaz

