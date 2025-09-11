Slušaj vest

- Češke i mađarske rezervne snage, zajedno sa pripadnicima KFOR-a, snaga koje na Kosovu* predvodi NATO, pridružiće se EUFOR-ovim snagama koje su već raspoređene u zoni operacija i s njima učestvovati u Brzom odgovoru 2025, našoj velikoj godišnjoj vežbi - saopćeno je iz EUFOR-a.

Kada sve snage predviđene za učešće pristignu, sprovešće se integracijska vežba, a nakon nje slediće realizacija "Brzog odgovora" u punom obimu.

- Osim toga, zajedno s pripadnicima EUFOR-a uvežbavaće se i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i agencija za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Cilj vežbe je da se poboljša operativna spremnost svih uključenih snaga i potvrdi trajna podrška EUFOR-a partnerima u BiH u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u čitavoj zemlji - dodaje se u saopštenju.

Počevši od 2012. godine, EUFOR svake godine sprovodi vežbu "Brzi odgovor", s izuzetkom 2014. godine, kada je vežba bila otkazana zbog velikih poplava.