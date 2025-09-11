Slušaj vest

Iz OJT Banjaluka saopšteno je da se nesreća dogodila na pružnom prelazu u mestu Grabovac kod Čelinca oko 20 časova.

-U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovao je automobil „folksvagen“ kojim je upravljao S.T. (19) iz Čelinca, i putnički voz kojim je upravljao M.B. (29) iz Doboja. Putnički voz je saobraćao na liniji Banja Luka- Doboj. Prilikom saobraćajne nesreće smrtno je nastradao S.T. iz Čelinca – saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Uviđaj na licu mesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Čelinac.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mere na utvrđivanju svih okolnosti pomenute nesreće, a naložena je i obdukcija tela nastradalog koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS.

-Videvši vozilo na pružnom prelazu, vozač je postupio prema propisima, dao zvučne znakove upozorenja i počeo kočiti, ali nažalost sudar se nije mogao izbeći – saopštile su sinoć “Željeznice Republike Srpske” ” na svojoj Fejsbuk stranici.

Pored Službe hitne pomoći, na lice mesta su izašli i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i Komisije za vanredne događaje Železnica Republike Srpske, nakon prijave o vanrednom događaju.

Kurir.rs/Srpskainfo

