Slušaj vest

Vlada Slovenije uvela je sankcije Miloradu Dodiku, pišu njihovi mediji.

Sankcijama je zabranjen ulaz Dodiku u Sloveniju.

Vlada Slovenije raspravljala je o ovome pre dve sedmice, ali ova tačka nije bila zaključena jer se tražila dopuna materijala.

Planirani paket sankcija trebalo je da uključi i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, međutim, o toj informaciji slovenački mediji ne pišu.

Konferencija Milorada Dodika Foto: Videoplus

Slovenija poslednjih godina u potpunosti sledi politiku pojedinih zapadnih zemalja.

Zbog toga su se svrstali među zemlje koje su uvele sankciji Rusiji, a iste stavove zauzimaju i prema Izraelu.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteRegion"NE TREBA DA SE PRAVDAMO, VEĆ ODGOVORIMO" Bokan : Srbi su večiti krivci u regionu - Drašković: Svi pitaju da li je neko Srbin ili Hrvat, a ne da li je čovek
366448_250505.00_19_17_22.Still001.jpg
Region"KO SE NE SPREMA ZA RAT, NAIVAN JE" Kako izbeći sukob uprkos rastućim tenzijama u regionu - Jolović: Balkan može biti sledeće žarište nakon Ukrajine?
366448_250428.00_15_33_07.Still006.jpg
RegionBIVŠI POTPUKOVNIK KOS-A O RATNOM ZLOČINCU KOJI JE HTEO DA HAPSI DODIKA - Ljuban Karan izneo teoriju zašto su baš njega poslali
Zijad.jpg
Region"BRANE SE PRAVNO, A NE ORUŽJEM, IMAJU PRAVO NA TO" Ambasador BiH o stanju u Republici Srpskoj: Čak i poziv na protest se može računati kao krivično delo
366438_250313.00_25_45_17.Still006.jpg