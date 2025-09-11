Miloradu Dodiku zabranjen ulazak u Sloveniju, vlada u Ljubljani mu uvela sankcije
ODLUKA
DODIKU ZABRANJEN ULAZAK U SLOVENIJU! Mediji u Ljubljani objavili informacije sa sednice vlade o uvođenju sankcija
Vlada Slovenije uvela je sankcije Miloradu Dodiku, pišu njihovi mediji.
Sankcijama je zabranjen ulaz Dodiku u Sloveniju.
Vlada Slovenije raspravljala je o ovome pre dve sedmice, ali ova tačka nije bila zaključena jer se tražila dopuna materijala.
Planirani paket sankcija trebalo je da uključi i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, međutim, o toj informaciji slovenački mediji ne pišu.
Slovenija poslednjih godina u potpunosti sledi politiku pojedinih zapadnih zemalja.
Zbog toga su se svrstali među zemlje koje su uvele sankciji Rusiji, a iste stavove zauzimaju i prema Izraelu.
