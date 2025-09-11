Slušaj vest

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Ahmeda Kastratija, osumnjičenog za ubistvo Saše Vilušića (37), sina poznatog biznismena Tomislava Vilušića, koje je podlegao povredama nakon brutalnog napada u jednom noćnom klubu u Tuzli.

Podsetimo, Tužilaštvo Turske Republike podiglo je optužnicu protiv Kastratija (28) zbog događaja od 21. juna 2025. godine u 1:40 časova, kada je u jednom restoranu u Tuzli naneo teške povrede Saši Vilušiću. Vilušić je preminuo 10. jula 2025. godine.

- U optužnici Kantonalnog suda u Tuzli, postupajući tužilac je takođe predložio da se nakon potvrđivanja optužnice, Kastratiju odredi pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistva. Naime, radi se o optuženom za koga postoje posebne okolnosti da bi, ako bude pušten na slobodu, mogao počiniti isto krivično delo jer je ranije imao sklonost ka nasilnom ponašanju i fizičkim napadima na druga lica - navodi se u saopštenju.

Saša Vilušić

Rekonstrukcija događaja - stravične povrede!

- Postoji osnovana sumnja da je Kastrati, nakon kratkog verbalnog i fizičkog sukoba između oštećenog Vilušića i A.O. u ugostiteljskom objektu, u kojem Kastrati nije učestvovao, prišao Vilušiću s leđa i napao ga – jer oštećeni nije očekivao napad - dodaje se.

Ističe se da je znao da — kao stručnjak za kik-bokssposoban da zada posebno razorne udarce pesnicom.

- Ustao je od svog stola i prišao Vilušiću s leđa sa leve strane, kada ga oštećeni nije imao u vidu, i iznenada, bez ikakvog prethodnog razloga i izazvan bilo čim, povukao Vilušića za rame i okrenuo ga ka sebi kako bi mu zadao izuzetno jak udarac zatvorenom levom rukom u predelu levog oka, uvežban u kik-boksu. Usled ovog udara, Vilušić je trenutno izgubio svest, pao na leđa na pod objekta, i usled siline udara zadobio primarnu povredu u vidu preloma spoljašnjeg i zadnjeg zida oka, a zatim, usled nekontrolisanog pada i udara o tlo, višestruke povrede mozga, koje su povrede na kraju dovele do smrti žrtve 10. jula ove godine - navodi se.

Vilušić (bela majica) se prvo usmerio u verbalnu raspravu sa trećim muškarcem, nakon čega mu je Kastrata (crna majica) prišao s leđa i zadao udarac, nakon čega je Vilušić pao na pod.