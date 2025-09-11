Slušaj vest

Vlada Republike Srpske danas je zabranila ulazak slovenačkoj predsednici i šefici diplomatije na teritoriju tog entiteta Bosne i Hercegovine (BiH), reagujući na odluku Ljubljane da uvede sankcije Miloradu Dodiku.

Odluka, kojom se predsednici Slovenije Nataši Pirc Musar i ministarki spoljnih i evropskih poslova Tanji Fajon zabranjuje ulazak u Republiku Srpsku, doneta je na telefonskoj sednici entitetske vlade, navode mediji u BiH.

Vlada Republike Srpske saopštila je da donosi recipročne mere "radi zaštite političkog i institucionalnog integriteta Republike Srpske".

Nataša Pirc Musar

U saopštenju se navodi da je zabrana ulaska u Sloveniju Dodiku, kome je nedavno oduzet mandat predsednika Republike Srpske, "doneta bez jasnog pravnog osnova i razloga" i da predstavlja "kršenje međunarodnih konvencija i korak unazad u odnosima i evropskoj perspektivi regiona".

Vlada Slovenije je ranije danas uvela sankcije Dodiku, lideru vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, i zabranila mu ulazak u zemlju.

Tanja Fajon

Kao razloge za uvođenje sankcija Dodiku, televizija N1 Slovenija navela je "obimno prelivanje kapitala sumnjivog porekla iz šireg područja Zapadnog Balkana u Sloveniju" i "osnovanu sumnju da Dodik i članovi njegove porodice u Sloveniji preko različitih osoba i firmi poseduju značajnu imovinu stečenu na sporan način".

Dodaje se da su među razlozima i presuda Suda BiH, kojom je Dodik osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije, a koju on ne poštuje u delu o povlačenju sa položaja entitetskog predsednika, kao i njegove separatističke težnje i podrivanje državnih institucija i Ustava BiH.