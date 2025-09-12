Slušaj vest

U velikoj akciji austrijske policije, u kojoj su učestvovali i pripadnici "Kobri", uhapšena su po dva državljanina Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji su učestvovali u primopredaji 10 kilograma kokaina vrednog oko milion evra.

Hapšenje je usledilo nakon opsežnih istraga Savezne uprave kriminalističke policije i Pokrajinske uprave kriminalističke policije Gornje Austrije. Naime, četvorica muškaraca, po dvojica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, uhapšena su na benzinskoj pumpi Ansfelden jug. Prema policijskim podacima, muškarci, starosti između 40 i 60 godina, pokušavali su da prodaju deset kilograma kokaina.

Policijska istraga je otkrila da su dvojica osumnjičenih doputovali vozom iz Hamburga u Linc, gde su se sastali sa drugim posrednikom iz Bosne i Hercegovine. Kurir koji je prošvercovao kokain iz Slovenije u Austriju čekao je u Ansfeldenu da im preda drogu. Policijski službenici specijalne policijske jedinice "Kobra" bili su raspoređeni tokom hapšenja narko-bande u Ansfeldenu.

Kako prenose austrijski mediji, bilo je više nego očigledno da svi uhapšeni pripadali kriminalnoj organizaciji te da su delovali kao profesionalci. Među zaplenjenim mobilnim telefonima bili su i takozvani kriptovani mobilni telefoni koje često koriste kriminalne bande. Ovi mobilni telefoni omogućavaju šifrovanu i neometanu komunikaciju.

Inače, uhapšeni su zapravo ljudi sa podebelim policijskim dosijeima i to u više zemalja Evrope. Neki su već osuđivani za trgovinu drogom, prema policijskim informacijama. Jedan od uhapšenih je takođe tražen po evropskoj potjernici iz Nemačke zbog više krivičnih dela.

Nakon hapšenja svi su sprovedeni u zatvor u Lincu.