Predsednik Milorad Dodik doneo je odluku o uplati 300.000 konvertibilnih maraka za izgradnju vodovoda u selu Prebilovci kod Čapljine, koji za meštane ovog stradalničkog srpskog sela, znači život i opstanak.

Predsednik Mesne zajednice Prebilovci Aleksa Dragićević kaže da je ova vest obradovala sve Prebilovčane ma gde bili.

”Za stanovnike Prebilovaca ovo znači život. Voda je osnov da bi se moglo živeti. Ljudi su se mučili, vukli vodu iz bušotina, punili čatrnje, leta su duga, vruća i sušna i bez vode je život neizdržljiv. Sada ćemo imati osnovne uslove za život”, kaže Dragićević.

On podseća da je ovo istorijski dan za ovo srpsko selo i da se vodovod započeo graditi još pre rata, ali da se do sada nije uspeo završiti.

”Iako se u više navrata pokušalo završiti vodovod koji je započet pre rata nije se uspevalo dovesti do kraja. Hvala predsedniku Dodiku i vlasti Republike Srpske koji uvek imaju ljubavi i razumevanja za Prebilovce”, kaže Dragićević.

Aleksa DragićevićAleksa Dragićević Foto: Marko Karović

On dodaje da je Vlada Republike Srpske do sada u dva navrata izdvojila 200.000 maraka za vodovod u Prebilovcima.

”Sada je napravljen projekat u saradnji sa gradonačelnicom Čapljine da svaka obnovljena kuća dobije besplatno priključak, kao i Crkva Vaznesenja Hristovog, budući konak pored crkve, igralište i Dom kulture”, dodaje Dragićević.

Sredstva namenjena vodovodu u Previlovcima biće uplaćena Javnom komunalnom preduzeću ”Vodovod” Čapljina. Direktor JKP ”Čapljina” Ante Maslać kaže da bi svako domaćinstvo trebalo dobiti vodu za pola godine.

”Čim sredstva budu uplaćena, radićemo i treba nam oko pola godine da bismo sve sproveli do kraja. Tu je dosta stvari odrađeno i pripremljeno. Mi treba da podnesemo određene zahteve. Postoji zahtev za oko 40 priključaka među kojima Crkva i Dom kulture. Potrebno je oko 400.000 maraka, a ostatak sredstava obezbediće Grad Čapljina i JKP ‘Vodovod’ Čapljina”, kaže Maslać.

Predsednik Dodik osigurao je i sredstva za izgradnju Hrama Hristovog vaskrsenja u Prebilovcima koji je sagrađen i osveštan 2015. godine u znak sećanja na oko 4.000 Srba donje Hercegovine koje su ustaše ubile u Drugom svetskom ratu, a koje je Srpska pravoslavna crkva kanonizovala iste godine.

Hram je urađen po uzoru na Crkvu Hristovog groba u Jerusalimu, koja je simbol vaskrsenja i života, a uz predsendika Dodika pomogla je i srpska dijaspora.

Predsednik Dodik u avgustu ove godine u Prebilovcima je najavio da će na ovom srpskom stratištu biti izgrađen manastirski kompleks i spomenik, koji će imati nacionalni značaj.

Prebilovaci su simbol stradanja srpske Hercegovine u vreme zločinačke NDH i najstradalnije selo u Evropi u Drugom svetskom ratu, u kojem je u avgustu 1941. od oko hiljadu stanovnika ubijeno njih 823, mahom žena i dece.

U Prebilovcima danas živi 45 stanovnika, a pored Hrama gradi se i konak kako bi se uspostavio manastir.