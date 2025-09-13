Slušaj vest

U Bosni i Hercegovini jutros je započela koordinisana policijska akcija pod kodnim nazivom "Kavez", usmerena protiv članova udruženja Panter, poznatije i kao "lovci na pedofile".

Prema saopštenju Tužilaštva, pretresi se sprovode na sedam lokacija u Sarajevu, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Unsko-sanskom kantonu.

Mediji, uključujući Hercegovina.info, prenose da je uhapšeno više članova udruženja. Sumnjiče se za: nasilničko ponašanje, neovlašćeno snimanje, ucenu, ugrožavanje sigurnosti, narušavanje nepovredivosti doma.

Ovo je prvi put da se članovi Pantera suočavaju s policijskom operacijom ovakvih razmera.

Okidač za akciju

Navodno je povod za akciju incident u kojem je premlaćen ratni komandant i direktor jednog javnog preduzeća.

Tužilaštvo je potom od Pantera zatražilo da predaju snimke koji navodno dokazuju njegovu pedofiliju, što udruženju nije bilo prihvatljivo.

Potraga za dokazima

U toku je potraga za materijalnim i digitalnim dokazima, uključujući snimke koji bi se mogli odnositi na decu. U akciju je uključena i Obaveštajno-bezbednosna agencija BiH (OSA).

Udruženje Panter - od zaštite životinja do "lova na predatore pedofile"

Udruženje Panter osnovano je 2022. godine u Ključu, prvobitno sa ciljem zaštite životinja, ali su ubrzo počeli da deluju i u oblasti zaštite dece.

Prema sopstvenim tvrdnjama, članovi udruženja "hvataju" pedofile putem interneta, koriste lažne profile i komuniciraju s potencijalnim počiniocima. Kada dogovore sastanak, snimaju priznanje osobe bez fizičke prisile i potom objavljuju snimke na društvenim mrežama.

Kontroverze i upozorenja

Iako deo javnosti podržava njihov rad, pravni stručnjaci i institucije upozoravaju da metode Pantera uključuju elemente samovolje, neovlašćenog snimanja i kršenja privatnosti.

Protiv udruženja su i ranije podnošene prijave zbog mogućih nezakonitosti u njihovom radu.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

