VELIKA POLICIJSKA AKCIJA U BIH: Krenula privođenja "lovaca na pedofile", otkriven povod za sprovođenje operacije "Kavez"
U Bosni i Hercegovini jutros je započela koordinisana policijska akcija pod kodnim nazivom "Kavez", usmerena protiv članova udruženja Panter, poznatije i kao "lovci na pedofile".
Prema saopštenju Tužilaštva, pretresi se sprovode na sedam lokacija u Sarajevu, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Unsko-sanskom kantonu.
Mediji, uključujući Hercegovina.info, prenose da je uhapšeno više članova udruženja. Sumnjiče se za: nasilničko ponašanje, neovlašćeno snimanje, ucenu, ugrožavanje sigurnosti, narušavanje nepovredivosti doma.
Ovo je prvi put da se članovi Pantera suočavaju s policijskom operacijom ovakvih razmera.
Okidač za akciju
Navodno je povod za akciju incident u kojem je premlaćen ratni komandant i direktor jednog javnog preduzeća.
Tužilaštvo je potom od Pantera zatražilo da predaju snimke koji navodno dokazuju njegovu pedofiliju, što udruženju nije bilo prihvatljivo.
Potraga za dokazima
U toku je potraga za materijalnim i digitalnim dokazima, uključujući snimke koji bi se mogli odnositi na decu. U akciju je uključena i Obaveštajno-bezbednosna agencija BiH (OSA).
Udruženje Panter - od zaštite životinja do "lova na predatore pedofile"
Udruženje Panter osnovano je 2022. godine u Ključu, prvobitno sa ciljem zaštite životinja, ali su ubrzo počeli da deluju i u oblasti zaštite dece.
Prema sopstvenim tvrdnjama, članovi udruženja "hvataju" pedofile putem interneta, koriste lažne profile i komuniciraju s potencijalnim počiniocima. Kada dogovore sastanak, snimaju priznanje osobe bez fizičke prisile i potom objavljuju snimke na društvenim mrežama.
Kontroverze i upozorenja
Iako deo javnosti podržava njihov rad, pravni stručnjaci i institucije upozoravaju da metode Pantera uključuju elemente samovolje, neovlašćenog snimanja i kršenja privatnosti.
Protiv udruženja su i ranije podnošene prijave zbog mogućih nezakonitosti u njihovom radu.
