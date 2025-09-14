UHAPŠENI "PANTERI" PREDATI U NADLEŽNOST TUŽILAŠTVA KS: Osnivač udruženja biće ispitan u zatvoru u Bihaću, privedena i trudnica!
Članovi organizacije "Panter" koji su uhapšeni u jučerašnjoj akciji kodnog naziva "Kavez" predati su danas u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Akcija je sprovedena po nalogu Tužilaštva KS, a uhapšeno je pet osoba.
Takođe, uhapšena je i ćerka jednog od članova, koja je u četvrtom mesecu trudnoće, kako je "Avaz" juče prvi objavio.
Podsetimo da se juče u jutarnjim satima oglasilo i Tužilaštvo saopštenjem.
- Po nalogu i pod nadzorom postupajućih tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo, istražitelji i Specijalna jedinica Uprave policije MUP-a KS u saradnji sa FUP-om, SIPA-om, MUP-ovima USK i HNK, rano jutros započeli su realizaciju akcije kodnog naziva "Kavez". U toku su pretresi na sedam lokacija na području Kantona Sarajevo, HNK i USK. Očekuje se lišavanje slobode više članova Udruženja "Panter". Sumnjiče se da su zajedničkim delovanjem počinili krivična dela; nasilničko ponašanje, neovlašćeno snimanje, ucena, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma. Istovremeno, istražitelji policijskih agencija tragaju za materijalnim i digitalnim dokazima navodnih snimaka počinjenih na štetu dece. Akcija koja je u toku realizuje se uz asistenciju Obaveštajno-sigurnosne agencije BiH - saopšteno je juče ujutro iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.
Kako je za portal "Avaza" juče potvrdio advokat Omar Mehmedbašić, ćerka jednog od privedenih juče je dala izjavu u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
- Kod nje je nađen, kako ona kaže, pištolj na gas, ali dok se ne utvrdi, to će ići na veštačenje. Lišena je slobode. Znaćemo sutra šta će biti - potvrdio je Mehmedbašić.
Organizacija "Panter" tvrdi da se bavi borbom protiv pedofilije, a javnost je upoznata da oni na svojim društvenim mrežama objavljuju snimke premlaćivanja navodnih pedofila koji vrebaju decu.
Veliki interes javnosti pojavio se tokom poslednjih nekoliko dana kada se pojavila informacija o premlaćivanju direktora jednog sarajevskog preduzeća.
Ranije je portal "Avaza" preneo video poruku koju je objavio vođa organizacije "Panter", u kojem navodi da je direktor kojeg su navodno uhvatili u pedofiliji.
Posle toga, na redakcijski mejl je stigla reakcija direktora, koji je potvrdio da je istina da su ga pripadnici "Pantera" pretukli, ali da sve ostale optužbe odbacuje.
Javnost je postala uznemirena nakon niza ovih dešavanja. Više informacija biće poznato nakon što se nadležne institucije oglase saopštenjem.
(Kurir.rs/Avaz)