Slušaj vest

Članovi organizacije "Panter" koji su uhapšeni u jučerašnjoj akciji kodnog naziva "Kavez" predati su danas u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Akcija je sprovedena po nalogu Tužilaštva KS, a uhapšeno je pet osoba.

Takođe, uhapšena je i ćerka jednog od članova, koja je u četvrtom mesecu trudnoće, kako je "Avaz" juče prvi objavio.

Podsetimo da se juče u jutarnjim satima oglasilo i Tužilaštvo saopštenjem.

- Po nalogu i pod nadzorom postupajućih tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo, istražitelji i Specijalna jedinica Uprave policije MUP-a KS u saradnji sa FUP-om, SIPA-om, MUP-ovima USK i HNK, rano jutros započeli su realizaciju akcije kodnog naziva "Kavez". U toku su pretresi na sedam lokacija na području Kantona Sarajevo, HNK i USK. Očekuje se lišavanje slobode više članova Udruženja "Panter". Sumnjiče se da su zajedničkim delovanjem počinili krivična dela; nasilničko ponašanje, neovlašćeno snimanje, ucena, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma. Istovremeno, istražitelji policijskih agencija tragaju za materijalnim i digitalnim dokazima navodnih snimaka počinjenih na štetu dece. Akcija koja je u toku realizuje se uz asistenciju Obaveštajno-sigurnosne agencije BiH - saopšteno je juče ujutro iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Kako je za portal "Avaza" juče potvrdio advokat Omar Mehmedbašić, ćerka jednog od privedenih juče je dala izjavu u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

- Kod nje je nađen, kako ona kaže, pištolj na gas, ali dok se ne utvrdi, to će ići na veštačenje. Lišena je slobode. Znaćemo sutra šta će biti - potvrdio je Mehmedbašić.

Organizacija "Panter" tvrdi da se bavi borbom protiv pedofilije, a javnost je upoznata da oni na svojim društvenim mrežama objavljuju snimke premlaćivanja navodnih pedofila koji vrebaju decu.

Veliki interes javnosti pojavio se tokom poslednjih nekoliko dana kada se pojavila informacija o premlaćivanju direktora jednog sarajevskog preduzeća.

Ranije je portal "Avaza" preneo video poruku koju je objavio vođa organizacije "Panter", u kojem navodi da je direktor kojeg su navodno uhvatili u pedofiliji.

Posle toga, na redakcijski mejl je stigla reakcija direktora, koji je potvrdio da je istina da su ga pripadnici "Pantera" pretukli, ali da sve ostale optužbe odbacuje.