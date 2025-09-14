Slušaj vest

Tvrdi da lekarka nije smela pustiti dete da privatnim vozilom bude prevezeno do Mostara već je to trebalo učiniti vozilom Hitne pomoći uz lekarsku pratnju.

– Za mene ti nisi doktorka. Ja kao majka deteta ti kažem da si ubila moje dete i da mu nisi pružila pomoć, pokušaćeš se odbraniti, ali nećeš uspeti. Tebi ne mogu ništa jer si kćerka ministra, ali mene to ne zanima, Boga ima, vidi sve, ali ima i pravde, ako ima ljudstva u tom zakonu. Ako ste imali vozilo zašto nisi ušla u to vozilo zajedno sa detetom i išla za Mostar u bolnicu. Nosiš beli mantil i trebalo bi da zna bolje od mene da nisi smela dete pustiti privatnim vozilom za Mostar nego si trebala sesti u vozilo Hitne pomoći i za Mostar – poručila je Duranović.

Očajna žena izjavila je da ne planira da se povuče i preda u borbi za pravdu.

– Za šta si služila tu noć u bolnici? Da sediš i kucaš uputnicu samo? Obrati se lično meni kao majci jer ja nisam ona majka koja će sesti i povući se. Tebi ako ne uzmu diplomu koju si dobila putem oca onda kod nas zakona nema. Ja imam dokaze u rukama što si štampala i sve ostalo, tebi odbrane nema. Dignimo se narode, ja nisam zaštitila dete, ali mogu sutra nečije drugo. Dignimo se i stanimo više jednom zajedno jer nemamo kome ovde otići – kazala je.

Pozvala je i na protest pred bolnicom u Konjicu 26. septembra, na dan kada je dečak trebalo da slavi 1. rođendan.

Oglasila se i prozvana lekarka

Kako u svom saopštenju tvrdi, sve je radila po protokolu te da je u postupanju s pacijentom morala slušati nadređenog pedijatra koji je dao uput da se dete prebaci u Mostar kada su prvi nalazi pokazali povišene vrednosti šećera u krvi.

– Dobila sam uputstvo od nadležnog pedijatra da se transport obavi privatnim vozilom. Nakon završenog razgovora, medicinski tehničari mi saopštavaju da su oca i dete premestili u zasebnu sobu radi nemilih prizora, budući da je u tom trenutku u prijemni deo UC stiglo vozilo HMP s povređenim motoristom. Odmah sam otišla do oca i saopštila mu stav pedijatra, da nalazi nisu najbolji, te da naši kapaciteti nisu u mogućnosti ispitati tačan uzrok stanja deteta - izjavila je doktorka Lamija Velagić.

Ona je u svom saopštenju naglasila da ni u jednom trenutku nije navela da ustanova nema sanitetsko vozilo.

– Naglašavam, niti u jednom trenutku ocu nisam rekla da nemamo sanitetsko vozilo, nego naprotiv, ja sam uprkos uputi nadređenog lekara specijaliste, upitala oca: ‘Imate li prevoz, da vam ipak osiguramo sanitet?’. Otac je rekao: ‘Odvešću ga sam.’ Na moje pitanje ima li nekoga da ide s njim do Mostara, da bude uz dete, odgovorio mi je: ‘Pokupiću mu majku’ i otišao je – poručila je lekarka i dodala da je spremna na svaku saradnju s institucijama u ovom slučaju.