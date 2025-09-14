"PONOSNO ISTAKNITE SRPSKE TROBOJKE!" Dodik uoči Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave: Važno je jedinstvo naroda! (VIDEO)
Predsednik Milorad Dodik pozvao je građane da sutra, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno istaknu srpske trobojke na svoje domove.
- Ovaj zajednički praznik je zaživio u narodu, koji ga prihvata kao svoj. Pozivam sve da daju svoj doprinos obeležavanju i istaknu zastave Republike Srpske i Srbije ispred svojih kuća i poslovnih prostora, da se pridruže svim našim manifestacijama povodom 15. septembra - rekao je Dodik.
Dodik je naveo da je ovo jedinstven državni praznik Republike Srpske i Srbije, i kao takav preteča jedinstva srpskog naroda.
Podsećamo, sutra se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju — a centralna manifestacija biće održana u Gadžinom Hanu, kod Niša.
Kurir.rs/RTRS