Nesreća se dogodila u oblasti planine Manjača.

Prema informacijama do kojih je došlao portal Provjereno.info, bivši ministar finansija Republike Srpske je u jednom momentu pao je sa četvorotočkaša i zadobio povrede.

Helikopterom prebačen u UKC Republike Srpske

Tegeltija je helikopterom hitno prebačen na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske.

Kako je potvrdio direktor UKC-a u Banjaluci Vlado Đajić, Tegeltija je stabilno, u svesnom stanju i oseća se dobro.

"Uradili smo pretrage, nije vitalno ugrožen, malo je ugruvan", kazao je Đajić.

Prilikom nezgode imao je kacigu, a CT je pokazao da nema težih povreda glave.

