Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija imao je saobraćajnu nesreću na kvadu.
Bosna i Hercegovina
ZORAN TEGELTIJA DOŽIVEO SAOBRAĆAJNU NESREĆU NA KVADU: Hitno prebačen u bolnicu HELIKOPTEROM, evo u kakvom stanju se nalazi političar iz Republike Srpske
Slušaj vest
Nesreća se dogodila u oblasti planine Manjača.
Prema informacijama do kojih je došlao portal Provjereno.info, bivši ministar finansija Republike Srpske je u jednom momentu pao je sa četvorotočkaša i zadobio povrede.
Helikopterom prebačen u UKC Republike Srpske
Tegeltija je helikopterom hitno prebačen na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske.
Kako je potvrdio direktor UKC-a u Banjaluci Vlado Đajić, Tegeltija je stabilno, u svesnom stanju i oseća se dobro.
"Uradili smo pretrage, nije vitalno ugrožen, malo je ugruvan", kazao je Đajić.
Prilikom nezgode imao je kacigu, a CT je pokazao da nema težih povreda glave.
Kurir.rs/Klix/Provjereno/Nezavisne
Reaguj
Komentariši