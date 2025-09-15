POSTAVLJENI NATPISI S IMENIMA I PITANJEM "GDE JE?"

POSTAVLJENI NATPISI S IMENIMA I PITANJEM "GDE JE?"

Slušaj vest

U okviru obeležavanja Dana nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, u Banjaluci se danas održava javna tribina o procesu traženja nestalih "Gde je, hoću da znam".

Javna tribina održava se u Banskom dvoru, a simbolično je postavljeno 1.616 stolica sa imenima nestalih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, sa pitanjem "Gde je".

RTRS navodi da slu danas položeni venci u okviru obeležavanja Dana nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske za čiji odbranu je život dalo više od 24.000 boraca Vojske Republike Srpske, dok se 1.616 vojnika i civila još vode kao nestali.

Vence su kod Spomen-kosturnice na Novom groblju i na groblju "Sveti Pantelija" u Banjaluci položili članovi porodica poginulih i nestalih, predstavnici republičke i banjalučke organizacije porodica poginulih i nestalih, BORS, grada Banjaluka i Trećeg pešadijskog (Republika Srpska) puka.

Predsednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je za RTRS da Srpska i danas traga za 1.616 lica.