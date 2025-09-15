Slušaj vest

U okviru obeležavanja Dana nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, u Banjaluci se danas održava javna tribina o procesu traženja nestalih "Gde je, hoću da znam".

Javna tribina održava se u Banskom dvoru, a simbolično je postavljeno 1.616 stolica sa imenima nestalih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, sa pitanjem "Gde je".

RTRS navodi da slu danas položeni venci u okviru obeležavanja Dana nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske za čiji odbranu je život dalo više od 24.000 boraca Vojske Republike Srpske, dok se 1.616 vojnika i civila još vode kao nestali.

Vence su kod Spomen-kosturnice na Novom groblju i na groblju "Sveti Pantelija" u Banjaluci položili članovi porodica poginulih i nestalih, predstavnici republičke i banjalučke organizacije porodica poginulih i nestalih, BORS, grada Banjaluka i Trećeg pešadijskog (Republika Srpska) puka.

Predsednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je za RTRS da Srpska i danas traga za 1.616 lica.

Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu obeležava se 15. septembra jer simbolizuje masovno stradanje i nestanak velikog broja civila i boraca u septembru 1995.godine.

(Kurir.rs/RTRS/Preneo: N. V.)

Ne propustiteBosna i HercegovinaZORAN TEGELTIJA DOŽIVEO SAOBRAĆAJNU NESREĆU NA KVADU: Hitno prebačen u bolnicu HELIKOPTEROM, evo u kakvom stanju se nalazi političar iz Republike Srpske
w-56980039-tegeltija.jpg
Bosna i HercegovinaREPUBLIKA SRPSKA UVELA RECIPROČNE MERE SLOVENIJI: Zabranjen ulazak predsednici države i šefici diplomatije
screenshot-3.jpg
Bosna i HercegovinaDODIKU ZABRANJEN ULAZAK U SLOVENIJU! Mediji u Ljubljani objavili informacije sa sednice vlade o uvođenju sankcija
Milorad Dodik Segej Lavrov (14).jpg
Bosna i Hercegovina"PODRŽAVAMO IZABRANE RUKOVODIOCE" Šef mađarske diplomatije Sijarto u Banjaluci, Dodik mu poručio da će Srpska veoma brzo doneti odluku o samostalnosti
Peter Sijarto Milorad Dodik