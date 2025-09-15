Mačak macan nestao je u Sarajevu, u Mojmilu, i porodica koje ove dane provodi u tom gradu moli sugrađane da pomognu da se njihov mačak pronađe i vrati kući i za to nude nagradu od 1.500 evra.
SARAJEVO NA NOGAMA
NESTAO MACAN, NAGRADA 1.500 EVRA: Vlasnici očajni, mole za pomoć: Naša porodica nije potpuna otkad Macan nije sa nama! Pomozite da ga nađu (FOTO)
"Ćao ekipa. Nas boravak u BiH se bliži kraju. Mačka još nema. Nestao je krajem jula, 27.07.2025.... Naša porodica nije potpuna od kad Macan nije sa nama. Macan nije samo kućni ljubimac, on je član naše porodice, prijatelj i Saputnik već 5 godina. Molim sve ljude za pomoć, bilo kakvu informaciju koja će nam pomoći da nađemo našeg Macana", objavila je porodica kojoj mačak ljubimac nedostaje.
"Ja sam tog mišljenja da ga je neko uzeo. Nudim nagradu od 1.500€ za pronalazak ili povrat našeg Macana. Bez ikakvih posledica", navode dalje u objavi.
Mačak je star 5 godina, kastriran i čipovan.
Foto: Facebook Printscreen/Mace su face
Kurir.rs/Facebook Mace su face
