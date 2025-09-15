"Ćao ekipa. Nas boravak u BiH se bliži kraju. Mačka još nema. Nestao je krajem jula, 27.07.2025.... Naša porodica nije potpuna od kad Macan nije sa nama. Macan nije samo kućni ljubimac, on je član naše porodice, prijatelj i Saputnik već 5 godina. Molim sve ljude za pomoć, bilo kakvu informaciju koja će nam pomoći da nađemo našeg Macana", objavila je porodica kojoj mačak ljubimac nedostaje.