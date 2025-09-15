Slušaj vest

"Ćao ekipa. Nas boravak u BiH se bliži kraju. Mačka još nema. Nestao je krajem jula, 27.07.2025.... Naša porodica nije potpuna od kad Macan nije sa nama. Macan nije samo kućni ljubimac, on je član naše porodice, prijatelj i Saputnik već 5 godina. Molim sve ljude za pomoć, bilo kakvu informaciju koja će nam pomoći da nađemo našeg Macana", objavila je porodica kojoj mačak ljubimac nedostaje. 

"Ja sam tog mišljenja da ga je neko uzeo. Nudim nagradu od 1.500€ za pronalazak ili povrat našeg Macana. Bez ikakvih posledica", navode dalje u objavi.

Mačak je star 5 godina, kastriran i čipovan.

Screenshot 2025-09-15 140446.png
Foto: Facebook Printscreen/Mace su face

Kurir.rs/Facebook Mace su face

Ne propustiteSrbijaVEĆ 10 DANA NI MAKAC SA NJEGOVOG GROBA, TUGUJE... Slavica ovim slikama rasplakala pola Srbije (FOTO)
screenshot-20240320-103846.jpg
BeogradCEO BEOGRAD SAZNAO ZA MAČKA ŽUTOG SA DORĆOLA! Danima bio zaglavljen u oluku i ko zna šta bi bilo da nije naišla baka Milena VIDEO
screenshot-20240313-110130.jpg
SrbijaMALENA JE DOBILA SVE, LJUBAV, TOPLI DOM ALI SRCE JU JE VUKLO DRUGDE! Udomljeni pas iz Vršca pobegao da nađe svog mačka Žuleta
screenshot-20240303-105836.jpg
SrbijaNEVEROVATNI MAČAK IZ BORA TRAŽI DOM! Zovu ga Munja, evo i zašto (FOTO)
screenshot-20240222-085920.jpg
Pop kulturaLIDIJA VUKIĆEVIĆ UŽIVA U ŠETNJI SA MAČKOM FENIKSOM: Glumica je veliki ljubitelj životinja, a podelila je i kako ga je udomila
284713.02-21-29-21.still007.jpg